Bursa'da bıçaklı 'kız' kavgası: 1 ağır yaralı

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da 15 yaşındaki E.M.T., kız meselesi nedeniyle tartışma yaşadığı B.Ç.'yi (18) çıkan kavgada sırtından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan B.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yakalanan E.M.T. işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Küba Camisi önünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden kız meselesi nedeniyle husumet bulunan E.M.T. ve B.Ç. sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.M.T., yanında bulunan ekmek bıçağını B.Ç.'nin sırtına sapladı. Ağır yaralanan B.Ç. kanlar içinde yere yığılırken, kullandığı bıçağı olay yerinde atan E.M.T., kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri B.Ç.'yi, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan B.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis, E.M:T.'yi saklanmak için gittiği Çalı Mahallesinde yakaladı. Gözaltına alınan ve polisteki ifadesinde 'Kız meselesinden bıçakladım" dediği öğrenilen E.M.T., işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-06-30 11:49:14



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