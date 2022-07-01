Bursa'ya şehit ateşi düştü

Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)- PENÇEKilit Operasyonu bölgesinde arazide kayıp düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı´nın (24) acı haberi, Bursa'da yaşayan ailesine ulaştı.
PençeKilit Operasyonu bölgesinde arazide kayıp düşerek şehit olan Uzman Çavuş Serkan Taşcı´nın acı haberi, Bursa´nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde yaşayan annesi Gülçiçek ile babası Fikret Taşcı´ya ulaştı. Şehidin ailesinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. 2 kız, 2 erkek çocuk sahibi olan 4 çocuklu Taşcı ailesi, en küçük çocuklarını kaybetmenin acısını yaşarken, şehidin ağabeyinin de bekçi olduğu öğrenildi.
Aslen Ardahanlı olan ailenin daha önce İstanbul´da yaşadığı ve yaklaşık 10 yıl önce Bursa´ya taşındıkları öğrenilirken, yakınları şehidin 1 yıl önce akraba düğününe katılmak üzere Bursa´ya geldiğini söyledi.
Bekar olduğu öğrenilen Şehit Taşcı, yarın Bursa İl Müftülüğü bahçesindeki Hüseyin Durmaz Camii'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-07-01 18:21:06
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