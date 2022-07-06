Gerçek babasının kim olduğu 56 yaşında tescillendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gerçek babasının kim olduğu 56 yaşında tescillendi

DHA

Gerçek babasının kim olduğu 56 yaşında tescillendi


Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da mühendis Hakan Yılmaz´ın (56), annesinin ameliyat öncesi itirafıyla biyolojik babası olduğunu öğrenip, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz´ın mezarını açtırdığı davada karar verildi. Mahkeme heyeti, ünlü iş insanının Hakan Yılmaz'ın babası olduğunu tescilledi. Verilen karardan memnun olduğunu belirten Yılmaz, "56 yaşında gerçek babamın kim olduğu tescillendi" dedi. 
Tülay Korkmazer, 2010 yılında ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz'a biyolojik babasının, ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Yılmaz'ın 2007'de öldüğünü öğrenen Hakan Yılmaz, babalık davası açtı. Ancak üvey kardeşi tarafından tehdit edilince Yılmaz, davayı geri çekti. Hakan Yılmaz, 2020 yılında üvey kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince yeniden babalık davası açtı. Mahkeme, nisan ayında Hakan Yılmaz'ın kimliğinde adı yazan babası Orhan Yılmaz'ın mezarını açtırdı. DNA sonucunda Orhan Yılmaz'ın biyolojik babası olmadığı kanıtlanan Hakan Yılmaz, soydan düştü. Mahkeme, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarının açılmasını kararlaştırdı.
MEZARDAN ÖRNEKLER ALINDI
Mahkeme kararıyla 14 yıl önce ölen tekstilci Ahmet Necati Yılmaz´ın 17 Aralık'ta mezarı açıldı. Mezarın açılışına Ahmet Necati Yılmaz'ın ailesinin vekalet verdiği avukatlar katıldı. Hakan Yılmaz da mezarın açılışını takip etti. Adli Tıp Kurumu´nda görevli 3 doktor, hakim ve polis nezaretinde açılan mezardan DNA testi için örnekler aldı.
BABASI OLDUĞU SAPTANDI
Alınan örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu´nda incelemesi tamamlandı. Hazırlanan raporda, Ahmet Necati Yılmaz'ın Hakan Yılmaz'ın biyolojik babası olduğu belirtildi. Raporda, "Ahmet Necati Yılmaz'ın yüzde 99,99 ihtimalle Hakan Yılmaz'ın biyolojik babası olabileceği tespit edildi" ifadesi yer aldı.
MAHKEME KARAR VERDİ
Karar davası, dün Bursa 5'inci Aile Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca yapılan DNA testi sonuçlarını dikkate alarak, Hakan Yılmaz'ın, ünlü tekstilci Ahmet Necati Yılmaz'ın oğlu olduğuna hükmetti. Hakan Yılmaz, yapılacak olan resmi işlemlerin ardından Ahmet Necati Yılmaz'ın kütüğüne geçecek.
"KENDİMİN VE KIZLARIMIN HAKKINI SONUNA KADAR ALACAĞIM" 
Kararın ardından duyduğu sevinci dile getiren Hakan Yılmaz, "2010 yılından beri devam eden bir sürecin bugün son noktasına geldik. 2010 senesinde açmış olduğum babalık davası, sonunda bugün nihayete erdi. Benim ve ailem için çok olumlu bir karar çıktı. 56 yaşından sonra babamın Necati Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Çok sevinçliyim, çok gururluyum, çok duygusalım şu anda. 56 yaşında gerçek babamın kim olduğu tescillendi. Artık ben Ahmet Necati Yılmaz'ın oğluyum. Bu İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun kararı ve mahkeme kuruluyla bugün itibariyle tescillendi. Bundan sonra diğer mirasçı kişiler gibi ben de kendimin ve kızlarımın hakkını sonuna kadar almak istiyorum" dedi.
`BU SÜRECİN BİZİM AÇIMIZDAN BİR EKSİ DEĞERİ YOK´
Hakan Yılmaz'ın aile fertleri arasına dahil edilmesi konusunda davalı tarafla bazı sıkıntılar yaşadığını belirten avukat Hasan Aydoğdu, "Aileye girme noktasında tabi ki karşı tarafın bir kabullenmeme süreci var. Ancak şu aşamada zaten biz gerek adli tıp raporu gerekse mahkeme kararıyla bunu zaten karara bağladık. Yani artık bu sürecin artısı, eksisi bizim açımızdan yok. Ancak tabii ki karşı tarafın da bunun kabullenmesi gerekiyor. Ya burada ne karşı tarafın ne Hakan Bey´in herhangi bir şekilde bir kusuru söz konusu değil. Burada büyüklerin hatasını çocukların çekmesi de düşünülemez, söz konusu olamaz. O sebepten ötürü yani bu aşamayı artık daha fazla sürüncemede bırakmaya da gerek yok" ifadelerini kullandı. 
`MÜVEKKİLİMİN HAKLARININ KORUNMASINI BEKLİYORUZ´
Hakan Yılmaz'ın, babası Ahmet Necati Yılmaz'ın mirasından faydalanması için mirasa tedbir kararı koydurduklarını belirten Aydoğdu, "Miras konusunda ise şunu söyleyebilirim. Adli tıp raporu çıktıktan sonra biz Bursa'da Tereke Mahkemesi'nde Hakan Bey´in babası olan Ahmet Necati Yılmaz'ın mirasa ilişkin terekesinin tespiti ve tereke tespit edildikten sonra buradaki taşınır taşınmaz veya da şirket hisseleri varsa, bunlara ilişkin tedbir kararı istedik. Gelinen aşamada şu anda taşınmazlarla ilgili tedbir kararı alındı. Yine müteveffanın belli başlı şirketlerde gerek kendi şirketinde gerekse dışarıdan hisseler olmak üzere hisseleri var. Bunların bir kısmına tedbir konuldu. Ancak şu anda şirket ile alakalı Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden birtakım belgeler var. Onlar isteniyor. Onlar istendikten sonra artık bu kararla da bir engel kaldığını düşünmüyoruz. Tereke temsilci atanması gerekiyor. Burada iki tane firma var. İki tane firmada ezelden beri Ahmet Nejat Yılmaz'ın kurmuş olduğu aile şirketi. Zaten bu kayıtların hepsi Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde mevcut. Ancak mahkeme tabii ki bunu resmi yoldan istemek zorunda. Bunlar dosyaya celp edildikten sonra artık bir engel kalacağını düşünmüyoruz. Bu aşamadan sonra iki firmaya da tereke temsilcisi atanması ve Hakan Bey´in haklarının mahkeme tarafından, tereke temsilcisi tarafından korunmasını bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2022-07-06 10:35:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Liselere yönelik ‘Tıp Kariyer Kampı’nın başvuruları açıldı
YEREL HABERLER Liselere yönelik ‘Tıp Kariyer Kampı’nın başvuruları ...
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş ikinci uluslararası usta normunu da aldı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Yağız Kaan ...
Başkanlık kupası BUSKİ Bilgi İşlemin
YEREL HABERLER Başkanlık kupası BUSKİ Bilgi İşlemin
Başkan Aktaş'tan kurban atıklarının bertarafı çağrısı Bayram öncesi vatandaşa Başkan Aktaş morali
YEREL HABERLER Başkan Aktaş'tan kurban atıklarının bertarafı ...
O şehidin babası konuştu Pet şişelerde yağmur suyu biriktirip abdest almışlar Dağda su bulamadıklarında teyemmüm ile abdest alıp namaz kılıyorlardı" İçecek su kısıtlığı olduğundan yağmur suyunu pet şişelerde biriktirip abdest almışlar Serkan Taşcı'nın daha 4 yaşındayken kamuflajlı tekmil verdiği görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER O şehidin babası konuştu Pet şişelerde yağmur suyu ...
BUSMEK’te YKS kurs kayıtları başladı
YEREL HABERLER BUSMEK’te YKS kurs kayıtları başladı
Mustafakemalpaşa’da uygulamalı kurban kesim kursu
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da uygulamalı kurban kesim kursu
Ehliyetsiz sürücü otomobilin tavanında koltuk taşıdı Koltukları otomobilin tavanında taşıyan sürücüye ceza yağdı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü otomobilin tavanında koltuk ...
Bayram yolculuğu memlekete değil, Akdeniz ve Ege kıyılarına Yaşanan yoğunluğa firma yetkilileri ek seferlerle cevap vermeye çalışıyor Yetkililer tatile çıkanları dönüş biletlerini şimdiden almaları yönünde uyardı
YEREL HABERLER Bayram yolculuğu memlekete değil, Akdeniz ve Ege ...
Talaş yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Talaş yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı
Talaş yüklü kamyonet virajı alamayarak devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Talaş yüklü kamyonet virajı alamayarak devrildi: 2 ...
Kızının yanında eşini öldüren sanığın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi
YEREL HABERLER Kızının yanında eşini öldüren sanığın, ...
Çocuklarda yaz ishaline dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda yaz ishaline dikkat
Bursa kurban pazarında hareketli günler Başkan Dündar’dan kurbanlık pazarlığı
YEREL HABERLER Bursa kurban pazarında hareketli günler Başkan ...
Büyükşehir filosuna 16 araçlık takviye
YEREL HABERLER Büyükşehir filosuna 16 araçlık takviye
Köfteci Yusuf'a hırsız girdi
YEREL HABERLER Köfteci Yusuf'a hırsız girdi
U9 Minik Kramponlar Kupası’nda şampiyonluk coşkusu
YEREL HABERLER U9 Minik Kramponlar Kupası’nda şampiyonluk coşkusu
Bursaspor’a sağlıklı destek
YEREL HABERLER Bursaspor’a sağlıklı destek
Bu liseyi tercih edene aylık bin lira burs
YEREL HABERLER Bu liseyi tercih edene aylık bin lira burs
Fettah Can bayramda memleketini tercih etti
YEREL HABERLER Fettah Can bayramda memleketini tercih etti
BUYSAD 6 aylık tencere enflasyonu verilerini açıkladı Tencere haziranda sabit kaldı, 6 ayda ise yüzde 76,93 arttı
YEREL HABERLER BUYSAD 6 aylık tencere enflasyonu verilerini ...
Dündar’dan esnafa e-ticaret desteği
YEREL HABERLER Dündar’dan esnafa e-ticaret desteği
İznik Zeytin Kooperatifinde ilk defa tek listeli seçim
YEREL HABERLER İznik Zeytin Kooperatifinde ilk defa tek listeli ...
Gürsu’nun yeni cazibe merkezi Celal Bey Millet Bahçesi
YEREL HABERLER Gürsu’nun yeni cazibe merkezi Celal Bey Millet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.