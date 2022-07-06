Yıldırım'da doğalgaz sorunu tarih oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım'da doğalgaz sorunu tarih oluyor

İHA

Yıldırım'da doğalgaz sorunu tarih oluyor

Yıldırım Belediyesi’nin, imar planı bulunmayan bölgeleri doğalgaza kavuşturmak için yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi.
Yıldırım Belediyesi; Şirinevler, Hacivat, Çınarönü, Millet, Arabayatağı, Vakıf ve Samanlı mahallelerini ilgilendiren doğalgaz sorununu ortadan kaldırıyor. Yıldırım Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Bursa milletvekillerinin yoğun uğraşları neticesinde daha önce kadastro yollarda gerçekleştirilen altyapı çalışmaları, kadastro yolu bulunmayan bölgeleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor.
Yıldırım Belediyesi ve Bursagaz iş birliğiyle başlatılan doğalgaz çalışmalarının startı Samanlı Mahallesi Sevdalı Sokak’tan verildi. Samanlı bölgesi gaz hattının çekilme töreninde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların sabırsızlıkla beklediği doğalgaza yakın zamanda kavuşacaklarının müjdesini verdi. Başkan Oktay Yılmaz, “İmarsız bölgelerde başlattığımız doğalgaz altyapı çalışmalarına teknik nedenlerden dolayı ara vermek zorunda kalmıştık. Hemşehrilerimizin mağduriyetini gidermek ve doğalgaz sorununa çözüm bulmak için Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) Başkanımızla görüştük. Bu görüşmenin ardından EPDK önemli bir kurul kararı aldı ve kadastro yolu bulunmayan sokaklarda doğalgaz altyapı çalışmasının önünü açtı. Biz de hızlıca kolları sıvadık ve çalışmalara başladık. Bugün de Samanlı Mahallesi Sevdalı Sokak’ta ilk manşon çalışmasını gerçekleştirdik. Bursa için, Yıldırım için hayırlı olsun” dedi.
Göreve geldikleri 2019 yılından bu yana, Yıldırım’ın mevcut sorunlarını ortadan kaldırmak çalıştıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Her hafta, ekip arkadaşlarımızla birlikte 34 mahalleyi ziyaret ediyoruz. Hemşehrilerimizle, esnafımızla, gençlerimizle buluşuyoruz. Tabi bu görüşmelerde, vatandaşlarımızın bizlerden bazı talepleri oluyor. Çevre Yolu’nun altındaki mahallelerimize her gittiğimizde, özellikle kadınlarımızın bizden ilk isteği doğalgaz oluyordu. Bizler de geçtiğimiz yıl Ağustos ayında kadastro yollarında başlattığımız doğalgaz çalışmalarını bugün itibariyle iç yollarda başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Samanlı Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz manşon çalışmasını Bursagaz’ın yapacağı planlamaya göre Şirinevler, Hacivat, Samanlı, Çınarönü, Millet, Arabayatağı ve Vakıf mahallelerimizde de yapacağız. Bu proje ile birlikte sadece Yıldırım’da 10 bin hane ve 40 bin insanımızı ilgilendiren bir hizmetin fiili adımını atıyoruz. Artık bu bölgedeki tüm evlerimiz doğalgazın konforuyla tanışacak. Bu hizmetin en önemli tarafı ise bölge insanımız artık kirli havayı teneffüs etmeyecek. Hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye büyük beden mankenini seçti
YEREL HABERLER Türkiye büyük beden mankenini seçti
Yıldırım'da doğalgaz meselesi tarih oluyor
YEREL HABERLER Yıldırım'da doğalgaz meselesi tarih oluyor
Bursalı ünlü köfteciye giren hırsızın, şube müdür yardımcısı olduğu anlaşıldı Şüpheli, çaldığı paralarla birlikte yakalandı
YEREL HABERLER Bursalı ünlü köfteciye giren hırsızın, şube müdür ...
Kurbanlıklar bu ‘TİM’den kaçamayacak
YEREL HABERLER Kurbanlıklar bu ‘TİM’den kaçamayacak
Mudanya Belediye Meclisinden imar planlarına onay
YEREL HABERLER Mudanya Belediye Meclisinden imar planlarına onay
Bursa'da tarlaya 14 çeşit hububat ekildi; sonuç başarılı
YEREL HABERLER Bursa'da tarlaya 14 çeşit hububat ekildi; sonuç ...
Bursaspor yeni sezonda 16 farklı şehre gidecek
YEREL HABERLER Bursaspor yeni sezonda 16 farklı şehre gidecek
Dans ateşi Bursa’yı sardı
YEREL HABERLER Dans ateşi Bursa’yı sardı
Liselere yönelik ‘Tıp Kariyer Kampı’nın başvuruları açıldı
YEREL HABERLER Liselere yönelik ‘Tıp Kariyer Kampı’nın başvuruları ...
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş ikinci uluslararası usta normunu da aldı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççı Yağız Kaan ...
Gerçek babasının kim olduğu 56 yaşında tescillendi
YEREL HABERLER Gerçek babasının kim olduğu 56 yaşında tescillendi
Başkanlık kupası BUSKİ Bilgi İşlemin
YEREL HABERLER Başkanlık kupası BUSKİ Bilgi İşlemin
Başkan Aktaş'tan kurban atıklarının bertarafı çağrısı Bayram öncesi vatandaşa Başkan Aktaş morali
YEREL HABERLER Başkan Aktaş'tan kurban atıklarının bertarafı ...
O şehidin babası konuştu Pet şişelerde yağmur suyu biriktirip abdest almışlar Dağda su bulamadıklarında teyemmüm ile abdest alıp namaz kılıyorlardı" İçecek su kısıtlığı olduğundan yağmur suyunu pet şişelerde biriktirip abdest almışlar Serkan Taşcı'nın daha 4 yaşındayken kamuflajlı tekmil verdiği görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER O şehidin babası konuştu Pet şişelerde yağmur suyu ...
BUSMEK’te YKS kurs kayıtları başladı
YEREL HABERLER BUSMEK’te YKS kurs kayıtları başladı
Mustafakemalpaşa’da uygulamalı kurban kesim kursu
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da uygulamalı kurban kesim kursu
Ehliyetsiz sürücü otomobilin tavanında koltuk taşıdı Koltukları otomobilin tavanında taşıyan sürücüye ceza yağdı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü otomobilin tavanında koltuk ...
Bayram yolculuğu memlekete değil, Akdeniz ve Ege kıyılarına Yaşanan yoğunluğa firma yetkilileri ek seferlerle cevap vermeye çalışıyor Yetkililer tatile çıkanları dönüş biletlerini şimdiden almaları yönünde uyardı
YEREL HABERLER Bayram yolculuğu memlekete değil, Akdeniz ve Ege ...
Talaş yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Talaş yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı
Talaş yüklü kamyonet virajı alamayarak devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Talaş yüklü kamyonet virajı alamayarak devrildi: 2 ...
Kızının yanında eşini öldüren sanığın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi
YEREL HABERLER Kızının yanında eşini öldüren sanığın, ...
Çocuklarda yaz ishaline dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda yaz ishaline dikkat
Bursa kurban pazarında hareketli günler Başkan Dündar’dan kurbanlık pazarlığı
YEREL HABERLER Bursa kurban pazarında hareketli günler Başkan ...
Büyükşehir filosuna 16 araçlık takviye
YEREL HABERLER Büyükşehir filosuna 16 araçlık takviye

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.