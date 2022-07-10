Çamaşır suyu içen 1,5 yaşındaki Yiğithan, hastanelik oldu

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Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evde yerde unutulan bidondan çamaşır suyu içen Yiğithan O. (1,5), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi Pazar Sokak'ta meydana geldi. Evde oyun oynayan Yiğithan O., yerde unutulan bidondaki çamaşır suyunu içti. Bir süre sonra fenalaşan bebek, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Yiğithan O., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-07-10 18:00:27



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