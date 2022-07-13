İsmail Ertekin: "Bursaspor’un 10 milyon TL kaybı var"

Bursaspor Sportif Direktörü İsmail Ertekin, "Geçmiş dönemde çok garip anlaşmalar yapılmış. Genç futbolcularımız takımdan ayrılıyor. Bursaspor’un sırf bu yüzden 10 milyon TL üzeri kaybı var" dedi.

Bursaspor Sportif Direktörü İsmail Ertekin, giden oyunculardan yakındı. Bazıları ile ilgili dava sürecinin devam ettiğini belirten Ertekin, "Avukatlarımız dava süreçleri ile ilgileniyor. Yapılan anlaşmaların da önemi var. Geçmişi hep suçluyoruz ama ben iki genç futbolcumuzdaki maddeleri görünce hayret ettim. Öyle garip maddeler var ki inanamıyorum. ‘İki maç üst üste oynayamazsa mukavele feshedilir’ maddeleri var. Bu anlaşmaları kim yaptıysa kulübü dinamitlemişler. Bursaspor’un en az 10 milyon TL’nin üzerinde kaybı var. Hem maddi hem manevi kayıplarımız var. 10 yıl emek verilen çocuklar 1 TL vermeden gidiyorlar. Bizim için üzücü bir durum. Bizler burada olduğumuz sürece bunları başımıza gelmemesi için çaba sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.



"O dönem yetişen futbolcular 23 milyon Euro’ya satılmış"

Bursaspor Sportif Direktörü İsmail Ertekin, Hakan Cenkçiler’in yerine Faruk Korkmaz’ı altyapıya getirilmesi ile alakalı olarak dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ertekin, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin bir devri var Faruk Korkmaz 20072013’te çalışmıştı. O dönemde yetişen oyuncuları daha sonra sattığımızda 23 milyon Euro’ya satılmış. Demek ki geçmişte başarılı bir altyapımız varmış. Sonrasında da baktığımızda Euro ile sattığımız oyuncu yok. Hele ki son 23 yılda Sonrasında yukarıda da aşağıda da başarısızlık var. Altyapıda görev yapan herkese teşekkür ediyorum ama bazen başarılı olunur, bazen olunmaz. Şu anda taksit ettiğimiz durum bu. Bu proje benim projem ve arkasında duruyorum."

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