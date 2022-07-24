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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havuzlu Park’ta büyük dönüşüm başladı

İHA

Havuzlu Park’ta büyük dönüşüm başladı

Bursa’nın en önemli değerlerinden olan, yıllarca yüzme sporuna önemli sporcular kazandıran, yaz aylarında Bursalıların en önemli buluşma noktalarından Çekirge’deki Havuzlu Park’ta dönüşüm başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü mülkiyetindeki Havuzlu Park için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projede mevcut tesislerin yıkım çalışması başlarken; proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle hayat bulacak.
Uluslararası müsabaka yapılabilecek şekilde 1935 yılında Bursa’ya kazandırılan, Bursalıların yaz aylarında serinlemek için en önemli durağı olan şehrin simgelerinden Havuzlu Park, uzun süre atıl durumda kaldıktan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti. Bursalıların burayı sadece 3 ay değil yıl boyu kullanabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından üzeri balon sistemi ile kapatılan Havuzlu Park, 2011 yılında da ek gelir getirmesi amacıyla Bursaspor’a devredilmişti. Bursaspor tarafından da verimli şekilde işletilemeyen, gerekli bakım ve onarımları yapılamayan Havuzlu Park, yeniden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne devredilmişti. Son 4 yıldır da kaderine terk edilen tesislerin yeniden kente kazandırılması için devreye Büyükşehir Belediyesi girdi. Bursa’nın en önemli değerlerinden olan Havuzlu Park’ın yeniden ihya edilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da desteğiyle hayat buluyor.
Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projede yıkım çalışmalarına başlanırken, Havuzlu Park’ın bulunduğu yaklaşık 30 bin metrekare alan sil baştan yenilenecek. Mevcut yapının yerine daha modern tekniklerle, fonksiyonel olarak daha uygun, kullanıcı kapasitesi artırılmış, ulusal müsabakaların da düzenlenebileceği standartlarda proje tasarlandı. Proje inşaat alanı 8 bin 500 metrekare olan yapı, iki blok olarak kurgulandı. Tesisin girişi, mevcuttaki yapı gibi parselin güney tarafından olacak. Ana blok; idari birimler, danışma, beklemesergi ve fuaye alanı, spor faaliyetlerinin yürütüleceği idari birimler, seminer odası, otopark ile parka ve tesise hizmet edecek restoran ile servis birimlerinden oluşacak. Diğer blok olan spor bloğunun alt katında soyunma odaları, duşlar, hamam ve sıcak su havuzları ile açık havuzların teknik birimleri yer alacak. Havuz katında ise; FINA standartlara uygun tam olimpik açık yüzme havuzu ile yarı olimpik açık yüzme havuzu bulunacak. Yarı olimpik havuzun bir kısmının derinliği artırılarak, atlama havuzu olarak da kullanılabilecek. Mevcut atlama kulesinin yerine FINA standartlara uygun 10 metrelik bir atlama platformu planlandı. Açık havuzların kotunda hizmet verecek şekilde spor salonu, ofisler, çok amaçlı bir salon ve kafeterya tasarlandı.
Bursa’nın sporda da marka bir kent olması hedefiyle kente yeni tesisler kazandırmanın yanında amatör spor kulüplerine de her türlü desteği verdiklerini hatırlatan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Havuzlu Park’ın sadece bir spor tesisi olmadığını, Bursalıların hatıralarında da önemli yer edindiğini söyledi. Bursa’nın önemli değeri olan bu tesislerin içler acısı halinin kente yakışmadığını ifade eden Başkan Aktaş, “Havuzlu Park’ın yeniden Bursa’ya kazandırılması için gerekli çalışmaları başlattık. Gerçekten kentin göbeğinde önemli bir tesis. Buranın yeniden ayağa kaldırılması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’müz bizden proje hazırlamamızı talep etti. Gerçekten modern ve ayrıcalıklı bir proje hazırladık. Bakanlık desteğiyle Havuzlu Park’ı yeniden Bursa’mıza kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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