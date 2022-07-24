Sünnet düğününde dağıtılan yemekten 100 davetli zehirlendi (2)

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ZEHİRLENENLERİN SAYISI ARTTI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sünnet düğününe katılan davetliler arasında zehirlenenlerin sayısında artış yaşandı. Kestel ve Keles ilçelerinde de aynı şikayetle hastaneye başvuran davetlilerin olduğu belirtildi. Aynı düğüne katılıp İnegöl, Keles ve Kestel ilçelerinden benzer şikayetlerle hastanelere başvuran toplam kişi sayısının 200'e yaklaştığı öğrenildi. (DHA)Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-07-24 22:54:34



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