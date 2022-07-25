Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı (6)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı (6)

DHA

Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı (6)


'MUHAMMET ANNESİNE GİTMEK İSTEMİYORDU'
Bursa'da boşaltılmak istenilen çöp evin temizlenmesi sırasında, teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından kilitlendiği odada baygın ve bitkin halde bulunan Cem Muhammet A., olayı ile ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. İkinci kez gözaltına alınıp bugün adliyeye çıkartılan Kamuran Pınar A.'nın verdiği ifadesinde, "Yeğenim benim yanımda mutluydu. Ne zamanki annesinin kendisini almak istediğini öğrendi o zaman çok üzülüp kendini odaya kapattı. Kimseyle konuşmak istemedi. Muhammet, annesine gitmemek için böyle bir davranış içine girdi. Evdeki çöpler ise boşaltmam istendiği evi toplarken çıkan çöpler" dediği öğrenildi.  
DUVARDAKİ YAZILAR KORECE ÇIKTI
Kamuran Pınar A.'nın çöp eve dönüştürdüğü daire görevliler tarafından temizlenirken, duvara yazılan ve anlaşılamayan yazılar dikkat çekti. Yazıları, Kamuran Pınar A. ile birlikte kalan ve daha sonra Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınan ve Korece öğrenen kızı Esra Zeynep A.'nın duvara yazdığı ortaya çıktı,. (DHA)Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-07-25 16:28:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegöl’de 4. Etap TOKİ’de ilk adım atıldı
YEREL HABERLER İnegöl’de 4. Etap TOKİ’de ilk adım atıldı
Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı (4)
YEREL HABERLER Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu ...
Bursa'da okul bahçeleri tatil köyüne dönüştü
YEREL HABERLER Bursa'da okul bahçeleri tatil köyüne dönüştü
9 yaşındaki yeğenini bir yıl boyunca alıkoyan teyzeyi esnaf anlattı Mahalle esnafı Dinçer Yılmaz: "Kadının burada kaldığını görmedim. Sürekli elinde poşetlerle akşamları gelip giderdi"
YEREL HABERLER 9 yaşındaki yeğenini bir yıl boyunca alıkoyan teyzeyi ...
Geleneksel sokak oyunları Yıldırım'da yaşatılıyor
YEREL HABERLER Geleneksel sokak oyunları Yıldırım'da yaşatılıyor
Gürsu istihdam köprüsü 100 kişiye daha istihdam yolu açtı
YEREL HABERLER Gürsu istihdam köprüsü 100 kişiye daha istihdam yolu ...
Kamyonet ve motosiklet böyle çarpıştı
YEREL HABERLER Kamyonet ve motosiklet böyle çarpıştı
Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı (2)
YEREL HABERLER Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu ...
Yeğenini alıkoyan teyzenin ifadesi şok etti Adliyeye sevk edilen teyze Kamuran Pınar A.: “4 ayda bu hale geldi. Hiçbir yardımı kabul etmiyordu”
YEREL HABERLER Yeğenini alıkoyan teyzenin ifadesi şok etti Adliyeye ...
Köfte yarışması renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Köfte yarışması renkli görüntülere sahne oldu
Kadınların ayaklarını çeken kişiye meydan dayağı
YEREL HABERLER Kadınların ayaklarını çeken kişiye meydan dayağı
192 kişi zehirlendi, düğün salonu mühürlendi
YEREL HABERLER 192 kişi zehirlendi, düğün salonu mühürlendi
Bursaspor şut çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor şut çalıştı
Nilüferli çocuklar hayallerindeki dünyayı ağaca sığdırdılar
YEREL HABERLER Nilüferli çocuklar hayallerindeki dünyayı ağaca ...
14 yaşındaki kızının taciz suçlamasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER 14 yaşındaki kızının taciz suçlamasıyla tutuklandı
Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı
YEREL HABERLER Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu ...
Arya Aydoğan Avrupa Şampiyonu
YEREL HABERLER Arya Aydoğan Avrupa Şampiyonu
Gemlik Film Festivali’nin açılışını Türkan Şoray yaptı
YEREL HABERLER Gemlik Film Festivali’nin açılışını Türkan Şoray ...
200 kişinin zehirlendiği düğün salonunun kapısına mühür vuruldu
YEREL HABERLER 200 kişinin zehirlendiği düğün salonunun kapısına ...
Bursa'da trafikteki tehlikeli anlar kameralarda
YEREL HABERLER Bursa'da trafikteki tehlikeli anlar kameralarda
O söz, boşanma sebebi sayıldı "On tane karı bulurum, bir ana bulamam" sözü boşanma sebebi
YEREL HABERLER O söz, boşanma sebebi sayıldı "On tane karı bulurum, ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Robotik omurga cerrahisi artık Türkiye’de Omurga ameliyatlarında robot dönemi başlıyor Omurga ameliyatı korkusu robotik omurga cerrahisi ile bitiyor
YEREL HABERLER Robotik omurga cerrahisi artık Türkiye’de Omurga ...
İçmimar Arslan: “Karakterli mekanlar işin ehilleriyle üretilir”
YEREL HABERLER İçmimar Arslan: “Karakterli mekanlar işin ehilleriyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.