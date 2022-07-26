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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gökdere şekillenmeye başladı

İHA

Gökdere şekillenmeye başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle kente kazandırmaya çalıştığı Gökdere Millet Bahçesi, yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’yı daha yeşil kılmak ve kente daha nitelikli alanlar kazandırmak konusunda kararlı olduklarının altını çizdi.
Bursa’yı yeniden yeşille anılır hale getirmek amacıyla eski stadyum alanına yapılan Millet Bahçesi, Vakıf Bera Kent Parkı ve Bağlaraltı Parkı gibi projelerle kente nefes aldıran Büyükşehir Belediyesi’nin Gökdere Millet Bahçesi projesi, TOKİ işbirliğiyle hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım ile Osmangazi ilçelerinin sınırını belirleyen Gökdere’nin her iki yakasını kaplayan, yaklaşık 200 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilen projeyi yerinde inceledi. Dönem başında hedef koydukları 1,5 milyon metrekarelik yeşil alan hedefini 3 milyon metrekareye çıkardıklarını söyleyen Başkan Aktaş, Bursa’yı yeşile bezemek adına özel gayretleri olduğunu belirtti.
Ayrıcalıklı bir park
Yıldırım ve Osmangazi sınırları arasında kalan millet bahçesinin her yönden birçok özelliği olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Bursa’yı yeşiliyle yeniden anılır hale getirmek istiyoruz. Bunun için özel gayretimiz var. Yıllardır konuşulan ama mesafe alamadığımız atıl durumdaki Gökdere’yi, Yıldırım ve Osmangazi sınırları arasında olan yaklaşık 270 dönümlük alanı Bursa’ya kazandırıyoruz. Park içerisindeki 10 bin 887 metrekare alanda; çocuk oyun köyü, yöresel bitkilerin mevsimsel renklendirme gösterilerinin yapılacağı 4 bin metrekarelik bitki gösteri alanları ve 2 bin 750 metrekarelik biyolojik gölet bulunacak. 2 bin metre uzunluğunda bisiklet parkuru, 2 bin metrelik koşu yolu ve 4 bin metre uzunluğunda gezi yolunun olacağı projede; 16 kameriye, 3 mangal pişirme birimi, 31 piknik masası ve piknik alanı yer alacak. Sosyal tesis, yöresel satış üniteleri ve mescidin de bulunacağı projede, bin 25 metrekarelik alanda Millet Kıraathanesi yapılacak” dedi.
Pazar alanı müjdesi
Millet Bahçesi’nde ihtiyaç duyulacak elektrik ve sulama altyapılarının tamamlandığını belirten Başkan Aktaş, vatandaşın ihtiyaç duyduğu yeni bir pazar yerinin aynı alan üzerinde hizmete sunulacağının müjdesini verdi. Ekim ayında tamamlanması planlanan Millet Bahçesi’nin Bursa’daki birçok parkın yükünü de alacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Bölgeye nefes aldıracak alanda 6 bin civarında ağaç dikimi yapıldı. Önümüzdeki günlerde 50 bin çalı dikimine başlanacak. Elektrik ve sulama tesisatları tamamlandı. Mescit ve satış yerleri dışındaki tüm yapılar tamamlandı. Sosyal tesis ve Millet Kıraathanesi’nin ince işçilikleri yapılıyor. Aynı zamanda Atıcılar, Namık Kemal ve Zafer mahallelerine hitap edecek olan pazaryerini de burada oluşturmaya çalışıyoruz. Vakıf Bera Kent Parkı ve beraberindeki bu park, diğer parklarımızın yükünü azaltmak adına, şehrin tam orta noktasında harika bir ortam olacak. Bursa’yı daha yeşil kılmak, daha nitelikli yeşil alanlar kazandırmak adına iddiamız vardı. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Çevre Şehircilik Bakanımıza katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bursa’mıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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