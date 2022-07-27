İSGDİEM Avrupa’ya örnek olacak İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Prof. Dr. Nurettin Yamankaradeniz: "Avrupa’da bile bu literatür yoktu"

Bursa Uludağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Prof. Dr. Nurettin Yamankaradeniz, Dijital İş Sağlığı Eğitim Merkezinin (İSGDİEM) Avrupa’daki birçok ülkedeki kamu projelerine örnek olacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından hibe edilen ‘Güvenli İnşaat İçin Bilinçli Kadro’ projesinin kapanışı gerçekleştirildi. Hibe çerçevesinde eğitim alanlara sertifikaları takdim edildi. Ayrıca İSGDİEM de hizmete açıldı.



"Avrupa’da bile bu literatür yoktu"

Bursa Uludağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Prof. Dr. Nurettin Yamankaradeniz, "Proje 2019 yılında hibe programı çerçevesinde, Uludağ Üniversitesi olarak projeye başvurduk. Proje kabul edildikten sonra projeyi kalıcı hale getirmek için üniversite içerisinde bir tesis inşa ettik. Projeye baktığımız zaman, yöneticileri hedef alıyor. Bu zamana kadar 6331 sayılı iş kanunu çıktıktan sonra devamlı çalışanlar hedef alındı. Ama bu proje üzerinde yöneticiler hedef alındı. Özellikle inşaat sektörüne baktığınız zaman işverenler, şantiye şefleri, ustabaşıları hedef grup olarak seçtik. Avrupa’da bile bu literatür yoktu. Bir diğeri de kalıcı eğitim merkezi kurmaktı. Ancak klasikleşen iş güvenliği eğitimlerin dışında teknolojik tabanlı simülasyon odalarının olduğu ve patentli olan 5 duyu sınıfının olduğu merkez oluşturduk. Buraya gelenlerin keyifli, öğretici ve farklı eğitim almasını istedik. Proje bazında inşaat sektörünü hedef aldık. Ancak proje bitiminde ise otomotiv, kimya ve tekstil sektörü gibi farklı sektörlere de hizmet edecek merkez olacaktır” dedi.



"Sektör temsilcilerine hizmet vereceğiz"

İnceledikleri projelerde böyle iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı kalıcı merkeze hiç rastlamadıklarını belirten Yamankaradeniz, “Avrupa Birliği delegasyonları denetime geldiğinde, 2 denetmende ortak olarak bu projeyi iyi uygulama örneği olarak Avrupa Birliği ülkelerindeki ülkelere anlatmak istediklerini söyledi. Buda bizim yaptığımız çalışmayı doğrulamaktadır. Merkeze baktığımız zaman, sektör temsilcilerine hizmet vereceğiz” şeklinde konuştu.



"Bizim hedefimiz insanın hayatı, sağlığı, güvenliğidir"

Üç sene önce Bursa Uludağ Üniversitesi’nin iş sağlığı ve güvenliği konusunda envanteri oldukça zayıf olduğunu hatırlata Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Yoktu dersem ayıp olur. Bu ekip çok ciddi efor sarf etti. Şu anda kampüsümüzde neyimiz eksik, neyi nasıl giderebiliriz bunu çok iyi biliyoruz. Şimdi tıkır tıkır gidiyor. Bizim hedefimiz insanın hayatı, sağlığı, güvenliğidir. İş sağlığı ve güvenliği bizim şaşmaz değerlerimizden biri olmalıdır. Ancak öğrencilerinde bu merkezden yararlanmalarını hayatlarına ufakta olsa bir dokunuş yapmak istiyoruz” ifade etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise “İş güvenliği çok önemlidir. Sektörün içerisinden biri olduğum için biliyorum. Bir çok iş kazasına da şahit olmuşumdur. Merkezi görünce artık ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Bunun ne kadar değerli olduğunu anlatamayız. Bizim Nilüfer Belediyesi olarak yaptığımız katkı ufaktır” dedi.

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