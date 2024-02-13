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        Bursalı çiftçi ziraat odasının önüne gübre dökerek yönetimi protesto etti

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir çiftçi, emekli olamamasında hatası olduğunu iddia ettiği Ziraat Odasının önüne ve odaya ait aracın üzerine hayvan gübresi döktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 17:36 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:47
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        Bursalı çiftçi ziraat odasının önüne gübre dökerek yönetimi protesto etti
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir çiftçi, emekli olamamasında hatası olduğunu iddia ettiği Ziraat Odasının önüne ve odaya ait aracın üzerine hayvan gübresi döktü.

        Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Emin D, 3 yıl önce emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) müracaat etti. SGK görevlilerinin, sigorta evrakında eksiklik belirtmesi üzerine Emin D, konuyla ilgili Yenişehir Ziraat Odasına dava açtı.

        CHP'den Yenişehir Belediye Başkan adayı da olan Oda Başkanı Sadi Aktaş ve yönetime, hataları nedeniyle emekli olamadığını iddia ederek tepki gösteren Emin D, traktörünün römorkuna yüklediği hayvan gübresini hizmet binasının önüne ve odaya ait aracın üzerine döktü.

        Oda yetkilileri, Emin D'nin kamu aracına zarar verdiği iddiasıyla polise şikayette bulundu. Emin D, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Odanın girişine, sokağa ve resmi aracın üzerine dökülen gübre ise belediye ekiplerince temizlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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