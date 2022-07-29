Sabırla örülen tellerden şaheserler çıktı

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi ve Bursa Denetimli Serbestlik işbirliğiyle filografi sergisi düzenledi.

Demirtaş Kültür Merkezi’nde gerçekleşen sergiye Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Kır’ın yanı sıra Bursa Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Gülsüm Erdoğmuş, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Deniz Algın, Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Mehmet Köse ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde yer alan bağlama ve gitar sınıfı öğrencilerinin müzik şöleniyle başlayan etkinlik, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisiyle devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Kır, “Osmangazi Belediyesi olarak klasik belediyecilik hizmetlerinin dışında, sanattan, spora, sosyal hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanında yer almayı sürdürüyoruz. OSMEK ile meslek sahibi olmayan vatandaşlarımızı çalışma hayatına kazandırıyoruz. Kursumuz, hobi ve kariyer alanında binlerce insanımızın hayatına dokundu. Ayrıca kadınlarımız burada unutulmaya yüz tutmuş sanatları yaşatma imkanı buldu. Filografi sanatı da bunlardan biri. Katılan, emek gösteren tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyor, kurslarımızdan edindikleri bilgileri hayata geçirebilmelerini, üretime ve kazanca dönüştürebilmelerini diliyorum” dedi.

Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Mehmet Köse ise desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ederek, “Sanatın birleştirici ruhu, kursiyerlerimiz arasındaki kaynaşmayı ve dayanışmayı ortaya çıkarmaktadır. Sanatın bu yönü Denetimli Serbestlikten gelen kursiyerlerimizin de toplumsal kaynaşmasına büyük katkı sağlamaktadır. Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi olarak belediyemizle işbirliğimizi artarak devam ettireceğiz. Emek gösteren herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından filografi sergisinin açılış kurdelasını kesen protokol üyeleri, sabırla örülen tellerden şaheserler ortaya çıkaran 8’i Denetimli Serbestlik olmak üzere 34 kursiyerin el emeği göz nuru 300’e yakın eserini titizlikle inceledi. Kursiyerleri ile birlikte omuz omuza vererek güzel bir işe imza attıklarını belirten kurs eğitmeni Nergiz Yiğit de, vaktini değerli geçirmek isteyen herkesi eğitimlere davet etti.

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