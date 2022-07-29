Osmangazi'de su kesintisi

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Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi İlçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi ve civarında 01.08.2022 tarihinde 09.00 18.00 saatleri arasında, su kesintisi yapılacağı bildirildi.

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