Ahır yangınında 10 günlük 'Kahve' kurtarıldı, 6 inek öldü

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde Yusuf Gültekin'e ait ahırda çıkan yangında 6 inek öldü, sadece 10 gün önce doğan 'Kahve' isimli buzağı kurtarıldı.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Alibeyköy Mahallesi´nde bulunan Yusuf Gültekin´e ait büyükbaş ahırı ve samanlığında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan ahıra da sıçradı. Yangını gören Gültekin, ahırda bulunan 7 büyükbaş kurtarmaya çalışırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın yan tarafta bulunan eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. 10 gün önce doğan 'Kahve' isimli buzağı kurtarılırken, 6 ineğin öldüğü belirlendi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-08-01 23:59:46
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