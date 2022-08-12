Kazaya neden olan sürücü alkol testini reddetti; "Boynumu kes üflemem"



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde alkollü olduğu ileri sürülen sürücü Yücel Ç.´nin (35) direksiyon hâkimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kaldırıma çıktı. Aracından inerek yola çıkan Yücel Ç., 2 aracında daha kaza yapmasına neden olurken, olay yerinde aracını bırakarak kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan Yücel Ç., "Boynumu kes üflemem. Bana 100 bin TL ceza yaz altını imzalarım" diyerek alkolmetreye üflemeyi reddetti.Kaza, saat 01.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu, İnegöl ilçe girişi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Yücel Ç. (35) yönetimindeki 51 ABZ 603 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırım üzerinde durdu. Sürücü aracından inip karayolu üzerinde aracına ait parçaları topladığı sırada, karayolunda seyir halinde olan Kadir E. yönetimindeki 16 VK 677 plakalı manevra yaptı. O sırada arkasından gelen Mehmet D. Yönetimindeki 34 EDR 488 plakalı otomobil, 16 VK 677 plakalı otomobile arkadan çarparak durabildi.

"BANA 100 BİN TL CEZA YAZ, ALTINI İMZALARIM"Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazaya neden olan sürücü Yücel Ç., aracını bırakıp kaza yerinden kaçtı. O sırada vatandaşlar kaçan sürücünün, 100 metre ilerde olduğunu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerince yakalanan sürücü Yücel Ç., aracın kendisine ait olduğunu fakat aracı kendisinin kullanmadığını, kaza yeri yakınındaki otelde konakladığını iddia etti. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede Yücel Ç.'nin otelde konaklamadığını, görgü tanıkları ve kazaya karışan araç sürücülerinin beyanlarına göre tespit etti.ALKOLMETREYE ÜFLEMEDİ GÖZALTINA ALINDIÜzerinde kimlik olmadığını iddia eden sürücüye, ekipler alkol testi uygulamak istedi. Yücel Ç., "Boynumu kes üflemem. Bana 100 bin TL ceza yaz, altını imzalarım" diyerek alkol testini reddetti. Sürücüye, alkol testini reddettiği için 2 bin TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Gözaltına alınan Yücel Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken aracı çekici yardımıyla yoldan kaldırılıp otoparka çekildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-08-12 03:00:30



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