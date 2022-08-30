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'Bursa Gastronomi Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı

DHA

'Bursa Gastronomi Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı


Mehmet İNANNevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)BURSA Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı saray mutfağının doğduğu şehir olarak nitelendirilen Bursa'yı gastronomi turizminde de öne çıkarmak amacıyla 'İpeksi Lezzetler' sloganıyla 23-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 'Bursa Gastronomi Festivali'nin tanıtımını yaptı. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 'Bursa Gastronomi Festivali'nin tanıtımı bir otelde gerçekleştirildi. 23-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan ve Bursa'nın lezzetleri tüm dünyaya tanıtılacağı festivalin basın tanıtımına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş´ın yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Zafer Işık, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.
'BURSA MUTFAĞI İLHAMINI YÜZYILLAR ÖNCESİNİN GELENEKLERİNDEN ALMIŞTIR'
Tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa´nın bacasız sanayi olarak bilinen turizmin bütün kollarında hemen her nimete sahip olduğunu ifade ederek, "Bursa´mız, bütün özelliklerinin yanında mutfak kültürü açısından da ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde yıldızı parlamıştır. Günümüzde ise etkisini hâlâ sürdürüyor. Orta Asya ve Anadolu topraklarının harmanlanmış kültürü, etkileşimi bu mutfakta açık bir şekilde kendini hissettiriyor. Malzeme ve tarif açısından oldukça zengin bir geleneğe sahip olan Bursa mutfağı, zeytinyağlısından etli yemeklerine, balığından tatlısına kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahip. İlhamını da yüzlerce yıl öncesinin geleneklerinden almaktadır" dedi.
'BURSA TÜRK MUTFAĞINA ARMAĞAN ETTİĞİ BİRÇOK YEMEK VE TATLIYLA TANINIR'
Bursa´da nüfus yapısının tarihin her döneminde göçler ve mübadelelerle şekillendiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Balkanlar, Orta Asya ve Anadolu´nun her bölgesinden gelen Selanik Girit mübadili, Boşnak, Arnavut, göçmen, muhacir, Pomak, Azeri, Laz, Ahıska, Abhaz, Çerkez, Gürcü mutfak kültürleri ile farklı lezzetleri aynı sofrada kültür mirasımızı zenginleştirmiştir. Kısacası Bursa, Türk mutfağına armağan ettiği birçok yemek ve tatlıyla tanınır. Bursa yemeklerinin namı Türkiye´nin dört bir yanına yayılmasının yanı sıra yurt dışında dünya mutfağında da yer almaktadır. Bursa kebabı, İnegöl köfte, Kemalpaşa tatlısı, pideli köfte, kuzu tandır, cevizli lokum, tahinli pide, cennet künkü, Bağdat hurma tatlısı ve kestane şekeri Bursa ile anılan lezzetlerin başında gelir. Kısacası Bursa´da iklim ve coğrafyanın tarıma elverişli olması, burada her tür sebze ve meyve çeşidinin yetişmesine olanak sağlamıştır. Bu da Bursa mutfak kültürünün zenginleşmesinin temel sebeplerindendir" diye konuştu.
'BURSA GASTRONOMİSİ İLE DE ADINI DÜNYAYA DUYURACAKTIR'
Bursa´nın gastronomi kültürünü ortaya çıkarmak ve turizmin canlanmasına katkıda bulunmak amacıyla 23-25 Eylül tarihlerinde zengin bir içerikle Gastronomi Festivali´ni hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Yerli ve yabancı çok sayıda katılımcının beklendiği festival sırasında eğitimler, çalıştaylar, paneller, söyleşiler, alım heyetleri, B2B´ler, konserler ve gösteriler tertiplenecek. Ayrıca festivalle birlikte eş zamanlı olarak Ulusal İhtisas Fuarı niteliğindeki 4'üncü Gıda (TURFOOD) Fuarı ve 3'üncü Turizm Fuarı gerçekleştirilecek. Bütün bu bileşenlerin ortaya çıkaracağı sinerji ile Bursa´mız gastronomisi ile de dünyaya adını duyurmaya başlayan bir kent haline gelecektir" ifadesini kullandı.
'ULUSLARARASI ÜNE SAHİP LEZZETLERİMİZ VAR'
Vali Yakup Canbolat da Türk mutfağının, dünyanın en zengin mutfaklarından biri olduğunu belirterek, "Bursa'mız da 8 bin 500 yıllık geçmişi, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapması, Osmanlı'nın ilk başkenti olması ve İpek Yolu'nun önemli duraklarından biri olması nedeniyle zengin bir gastro-kültüre sahiptir. Uluslararası üne sahip lezzetlerimiz var. Bu festivalle birlikte kentimizin mutfak kabiliyeti daha da gün yüzüne çıkarılmış ve tanıtılmış olacak" diye konuştu.
Konuşmaların ardından davetlilere Almira Otel'in Şefi Necmettin Baştürk tarafından bu etkinliğe özel hazırlanan Bursa mutfağına has yemekler ikram edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-08-29 23:36:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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