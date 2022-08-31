Ormanda buldukları kıyafetlerin izini süren ekipler, kayıp kadını 10 saat sonra çıplak buldu 



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde arkadaşıyla geldiği kaplıcadan çıktıktan sonra kaybolan Yasemin G. (24), ormanda çıkardığı kıyafetleri takip eden jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından 10 saat sonra çıplak halde bulundu. 1 kilometre uzaklıkta bulunan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen kadın, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Hilmiye Mahallesi´nde meydana geldi. Sabah saatlerinde arkadaşı ile İstanbul´dan Bursa Oylat Kaplıcalarına gelen ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yasemin G., hamamdan çıktıktan sonra kayboldu. Yasemin G.´yi arayan arkadaşı sonuç alamayınca yaklaşık 4 saat sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarına ANDA ve İHH arama kurtarma ekipleri de destek verdi.

KIYAFETLERİN İZİNİ SÜREN EKİPLER GENÇ KADINI ÇIPLAK HALDE BULDU

Hilmiye Mahallesi´nin çevresinde arama çalışması başlatan ekipler, ormanda kadın kıyafeti buldu. Kıyafetin Yasemin G.´ye ait olduğunu belirlenin, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Bir süre sonra Yasemin G.´ye ait bazı kıyafetleri daha bulan arama-kurtarma ekipleri, kayıp kadının izini süremeye devam etti. Bulunan kıyafetlerden Yasemin G.'nin gittiği güzergahı belirleyen ekipler, gruplara ayrılarak çalışmalarını sürdürdü. Yasemin G., kaybolduktan 10 saat sonra kaplıcaya 1 kilometre uzaklıktaki Saadet Mahallesi mevkisinde bir kayanın üzerine çıplak halde otururken bulundu.

HASTANEDE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Kıyafetleri giydirilen Yasemin G., arama kurtarma ekiplerince Hilmiye Mahallesi´nde bekleyen ambulansa getirildi. Sağlık ekiplerince ilk kontrolü yapılan Yasemin G., genel sağlık taraması için İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yasemin G.´nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-08-31 04:37:10



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