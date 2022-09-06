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Bakan Kasapoğlu: Ülkemiz, spor organizasyonlarında marka

DHA

Bakan Kasapoğlu: Ülkemiz, spor organizasyonlarında marka


Muammer İRTEM Mehmet İNAN / BURSA,(DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemiz, spor organizasyonlarında artık bir marka. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim, doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle sahip olduğunuz altyapı, hem organizasyonlar açısından hem de bu organizasyonlardaki markamızın güçlü şekilde algılanması açısından çok ama çok büyük avantaj. Bunu golften kış oyunlarına, su sporlarına, salon sporlarına kadar her alanda görüyoruz" dedi. 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Bursa´nın İznik ilçesinde 29 Eylül´de başlayacak '4´üncü Dünya Göçebe Oyunları' öncesi düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinliğe katılacak bazı ülkelerden büyükelçiler de yer aldı. Toplantıda 102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılacağı '4´üncü Dünya Göçebe Oyunları´nın yapılacağı alan tanıtıldı.
BAKAN KASAPOĞLU: GELENEKSEL SPORLARIN TARİHİMİZDE YERİ ÖZEL
Etkinliğe ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "4´üncü Dünya Göçebe Oyunları´na her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Bu anlamdaki hazırlıklarımızı her geçen gün güçlendirip, devam ettiriyoruz. 2022 yılı 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' unvanına sahip olan Bursa'mız tarihimizde çok önemli bir şehir ve Osmanlı Devleti'nin da başkenti. Bu anlamda Osmanlı'nın yanı sıra tarihin ve medeniyetin de başkenti Bursa. İnanıyoruz ki Bursa´mızın kıymetli ev sahipliğiyle bu anlamlı organizasyon çıtasını yeni bir boyuta taşıyacak ve bundan sonra da yeni ev sahiplikleriyle artan ivmeyle popülariteyle gelişmişlikle yoluna devam edecektir. Geleneksel sporların tarihimizde çok özel bir yeri var ve tabi ki bizler için tarihimizi ve kültürümüzü korumak için önemli. Bu anlamda birlikteliği, kardeşliğimizi geliştirmek; iş birliği ve dayanışmamızı güçlendirmek için de çok ama çok önemli bir vesile olarak görüyoruz" dedi.
"ÖNEMLİ İMKAN SUNUYOR"
Küreselleşmenin dünyadaki farklı kültürlere ait etkileri olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Bu anlamda hakim kültürün varlığını ve tabi bu hakim kültürle birlikte yaygınlaşmasını da etkiliyor. Modernleşme sürecinde hepinizin bildiği gibi kültür merkezileşirken yerel ve bölgesel unsurları, etnik kültürleri ve kimlikleri bir öteki olarak adeta bir köşeye itmekte. İşte uluslararası spor markaları, uluslararası spor müsabakaları; ulusların, bölgelerin, şehirlerin değerlerini koruyup büyük kitlelere ulaştırmak için bir araç olarak kullanılıyor. Merkez de bunu bu şekilde algılamıştır. Tam da bu noktada Dünya Göçebe Oyunları, tüm dünya halklarına sahip oldukları geleneksel birikimi, spor kültürü üzerinde spor birikimini ortaya koymaları açısından, onu tanıtmaları açısından, yaşatma ve geliştirmeleri açısından önemli bir imkanı sunmaktır" diye konuştu.
Türkiye'nin, spor organizasyonlarında marka olduğunu belirten Kasapoğlu, şunları söyledi: 
"Kurumsallaşma yolunda atılan pek çok adımla birlikte oyunların dünya spor sahnesinde saygın bir yer edinmesi ve bu saygınlığının güçlenmesi en büyük amaçlarımızdan biri. Bu markayı tüm kültürel birliği sağlamak, evrensel bir görünüme kavuşturmayı amaç edinmek. Ülkemiz spor organizasyonlarında artık bir marka. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle sahip olduğunuz altyapı, organizasyonlar açısından hem de bu organizasyonlardaki markamızın güçlü bir şekilde algılanması açısından çok ama çok büyük bir avantaj. Bunu golften kış oyunlarına, su sporlarına, salon sporlarına kadar her alanda görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ev sahipliğiyle hem farklı ülkelerin devlet başkanlarını, spor insanlarını, sporcularını ağırlayacağız hem de ülke olarak çok özel bir ev sahipliğini bir kez daha gerçekleştirmiş olacağız. Tabii bu oyunlar vesilesiyle Bursa'mıza, bu güzide bölgeye sürdürülebilir bir tesis, bir altyapı kazandırmak da bu işin ayrı bir güzelliği, ayrı bir sevinci."
BİLAL ERDOĞAN: MÜSABAKALARIN DÜZEYİ ARTTIKÇA KURUMSALLAŞMA ARTACAK
Dünya Etnosporlar Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise konuşmasında şunları kaydetti:
"Kurumsallaşmanın güçlenmesinde bu önemli müsabakaların, yarışmaların olmasının çok ciddi katkısı var. Burası da dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliği ve buradaki müsabakaların düzeyleri arttıkça buraya katılan ülkelerdeki kurumsallaşma da artacak. Dünya Etnosporlar Konfederasyonu olarak merkezimizi Bişkek'ten 2017 yılında İstanbul'a taşıdık. Geleneksel sporlar alanında yaklaşık 55 federasyon içerisinde sadece bir federasyon vardı ama bugün geldiğimiz noktada bugüne kadar yapılan çalışmalar, müsabakalar, etkinlikler neticesinde Türkiye´de 4 tane geleneksel spor federasyonu var. Bunun yanında geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, bunun yanında Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu ve yine yeni kurulan Geleneksel Güreşler Federasyonu ile geleneksel sporlarımızı kurumsal altyapısı Türkiye'de güçlenmiş durumda. Bizim diğer üye ülkelerimizde de kurumsal yapılarda olumlu yönde gelişmeler olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar 13 ülkenin gençlik spor bakanlarıyla Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak geleneksel sporların desteklenmesine yönelik niyet belgelerini imzaladık. Bu sporların şehirlerde de takip edilmesini, yaygınlaşmasını destekliyoruz. Geleneksel sporların ihyasının gerekse sporların popülerleştirilmesinin dünyada kaybolmaya yüz tutan kültürlerin korunması, milletlerin kendi kültürlerini yaşamayla ilgili özgüven duygusuna sahip olmaları noktasında önemli olduğunu düşünüyoruz ve dünyada spordan uzak olan, sporla sağlıklı ve devamlı irtibatı olmayan milyonlarca insanın yeniden spora angaje olması için geleneksel sporların önemli rol oynayacağına da inanıyoruz." 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da İznik´in tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirterek, etkinliğin ilçe tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.
Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, oyunların yapılacağı alanı gezerek, yetkililerden bilgi aldı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Toplantı alanından görüntüler
-Bakan Kasapoğlu ve Bilal Erdoğan oyun alanını gezmesi
-Bakan Kasapoğlu ve Bilal Erdoğan'ın açıklamaları
-Detaylar
Haber: Muammer İRTEM Kamera: Mehmet İNAN/İZNİK (Bursa), (DHA) DHA-Spor Türkiye-Bursa / İznik Muammer İRTEM-Mehmet İNAN
2022-09-06 16:29:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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