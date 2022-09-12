Bursa'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

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Yasin KESKİN/ BURSA, (DHA)BURSA- Balıkesir yolu kenarında, sürücülerin ihbarı üzerine, yüzünde kesi izleri olan kadın cesedi bulundu.

Karacabey ilçesi Çingençeşme mevkisi BalıkesirBursa yolu kenarında kadın cesedi gören sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevre güvenliği aldı. Spor kıyafetleri olan ve yüzünde kesi izleri bulunan kadının üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi. Cansız beden, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa Fuat KARS

2022-09-12 16:32:22



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