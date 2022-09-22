Akşener, Bursa'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi



Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa´da iş dünyası temsilcileri ile buluştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İl Başkanlığı İş İnsanları Komisyonu´nun düzenlediği, `Bursa İş Dünyası Büyük Buluşması´na katılmak üzere kente geldi. Bir otelde düzenlenen programa, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, partililer ve iş dünyası temsilcileri katıldı. `Ekonomide Kurtuluş Planı´ konulu programda Erhan Usta, Bilge Yılmaz, Ümit Özlale ve İsmail Tatlıoğlu sunum gerçekleştirdi.

Sunumların ardından kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Akşener, şöyle konuştu:

"Bugün burada bugüne kadar sürdürdüğümüzün dışında bir program yaptık. Normalde ben 2,5 yıldır esnaf esnaf, dükkan dükkan geziyorum. Bunun sebepleri vardı. Uzun uzun anlatmaya lüzum yok. Sonra bir şey fark ettik. Esnaf dükkanlarındaki insanları, esnafları, istihdamdaki problemleri gördükten sonra o şehrin iş insanlarıyla da bir araya gelmemiz gerektiğini fark ettik. Bunun üzerine Sayın Erhan Usta, Sayın Bilge Yılmaz, Sayın Ümit Özlale ile beraber ben gündüz esnaf gezdim, onlar STK'ları gezdiler ve akşam 253035 iş insanıyla basına kapalı toplantılar yaptık, ucu açık. Yani saat 18.00´de oturduk, 23.00´te bitti. Saat 20.00´de oturduk, gece bitti. Sanıyorum 28 ilde bunu yaptık. Şimdi Ankara'da bu formatı değiştirdik. Biraz daha genişlettik. STK'ları, kanaat önderlerini, iş insanları aldık. Ben çok kısa, yani bu konunun formatını anlatan 10 dakikayı geçmeyen bir konuşma yaptım. Sonra oturduk buraya. Şimdi burada Bursa'da işler biraz farklılaştığı için hatlar karıştı. Zaten Sayın Tatlıoğlu son konuşmayı yaptığında ifade etti burada. Sonuç itibarıyla biz buraya oturduk. Herhangi bir konuşma yapmadan siz iş insanları, STK temsilcileri, kanaat önderlerinin eleştirileri, tavsiyelerini dinledik. Bize yol göstermeleriniz, mentorluk etmeleriniz ve yaptığınız işe dair problemlerinizi ya da o problemlere dair çözümlerinizi bize anlattınız. Ekonomik soruları, bahsettiğim 3 arkadaşım cevaplandırdı. Aynı burada yaptıkları sunum gibi. Siyasi soruların tamamını da ben cevaplandırdım. Hatta espri yaptım, gıcık sorular bana ait diye. Şimdi bugün tam 2 saat oldu. Sizler için vakit nakittir. Dolayısıyla bu kadar insanı burada uzunca bir süre tutmak haksızlık olur. Formatı sizle paylaştım. Şimdi ekonomist arkadaşlarımızı buraya davet edeyim ben ve sizlerin sorularınızı, eleştirilerinizi alalım. Ondan sonra da devam edelim. Bu kısım basına kapalıdır. Tekrar teşekkür ediyorum."

Toplantının kalan kısmı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2022-09-22 17:22:41



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