Restoranda çıkan yangın terasa sıçradı; vatandaşlar 'özçekim' yaptı



İsmail Hakkı SEYMENAbdülselam UĞUR/ BURSA, (DHA)BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, restoranda fritözün alev almasıyla çıkan yangın, bacadan 5 katlı apartmanın teras katına sıçradı. Yangın nedeniyle tahliye edilen binada dumandan etkilenen bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, sokakta toplanan çok sayıda kişi cep telefonlarıyla görüntü alma yarışına girdi, bazıları ise özçekim yaptı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında merkezi Nilüfer ilçesi Sakarya Mahallesi´nde meydana geldi. Gelibolu Caddesi´nde bir restoranın mutfak bölümünde fritözün alev almasıyla çıkan yangın, büyüyerek duman giderinin bulunduğu 5 katlı apartmanın teras katına sıçradı. Dumanın sardığı iş yeri ve apartman tahliye edilirken, restoran çalışanları ise durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Restoranda çıkan yangın kısa sürede kontrol atlına alınarak söndürülürken, ekipler teras katındaki yangına merdivenli itfaiye aracıyla müdahale etti. İtfaiye ekipleri, teras katındaki yangını diğer katlara sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Terastaki yangın da itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle söndürüldü.

YANAN BİNANIN ÖNÜNDE ÖZÇEKİM YAPTILAR

Öte yandan, itfaiyenin çalışmalarını izlemek için sokak üzerinde toplanan bazı kişilerin çalışmaları cep telefonlarıyla görüntülemek istemesi nedeniyle ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Polis ekipleri vatandaşları uyararak dağıtmaya çalışırken, bazılarının özçekim yapması ise dikkat çekti. Restorandaki yangında dumandan etkilenen bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMENAbdülselam UĞUR

2022-09-24 01:33:05



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