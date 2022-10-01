Limana bağlı tekne alev alev yandı

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Kazım BULUT/ GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde, limana bağlı teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası tekne kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Bursa'nın Gemlik ilçesinde bağlı Kumla Mahallesinde meydana geldi. Gökhan Yıldırım'a ait limana bağlı teknede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, tekne ise kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında teknede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2022-10-01 20:32:59



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