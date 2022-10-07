Bacakları alçıdaki SMA'lı Sefa'nın gen tedavisi için kilo riski

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bacakları alçıdaki SMA'lı Sefa'nın gen tedavisi için kilo riski

DHA

Bacakları alçıdaki SMA'lı Sefa'nın gen tedavisi için kilo riski


Mehmet İNANNevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA'da, SMA Tip-2 hastası Sefa Harput (2), sağlığına kavuşabilmek için gen tedavisi bekliyor. Tendonlarının açılması için iki ayağı da alçıda olan Sefa'nın hareket kabiliyeti kısıtlanırken, tedavisinin yapılabilmesi için 750 gram almaması gerekiyor. Oğullarına yardım kampanyasının henüz yüzde 24'ünü tamamladıklarını belirten İsmail Harput, "13 kilo 500 gramı geçersek burası da kabul etmeyecek. Hareket edemediği için olduğu yerde kilo almaya başladı" dedi.
Bursa'da yaşayan ve 2018'de evlenen İsmail-Rabia Harput'un 1 yıl sonra dünyaya gelen çocukları Sefa, 18 aylıkken yürüme güçlüğü çekmeye başladı. Çiftin hastaneye götürdüğü bebeklerine SMA Tip-2 hastalığı teşhisi koyuldu. Harput çifti, gen tedavisi için valiliğe başvurup, yardım kampanyası başlattı. ABD'deki hastanelerin 2 yaşını geride bıraktığı için kabul etmediği Sefa'nın, Dubai'de tedavi olması için ise 13 kilo 500 gram ağırlığı geçmemesi gerekiyor. Tendonların açılabilmesi için iki bacağı da alçıya alınan Sefa'nın, hareket kabiliyeti kısıtlığından, kilo alma riski arttı.
'ÇOCUĞUMUZU AÇ YATIRDIĞIMIZ GECELER OLUYOR'
Tedavi için gerekli 2 milyon 400 bin doların yüzde 24'ünü topladıklarını belirten İsmail Harput, oğlunun ayakları tam basmadığı ve tendonlar kısa geldiği için bacaklarının alçıya alındığını söyledi. Bu işlemin 2-3 defa tekrarlanacağını aktaran Harput, "Para toplanırsa Sefa Dubai'de tedavi olacak. Şu an bir tek bizi Dubai kabul ediyor, o da kilo almamamız şartıyla. 13 kilo 500 gramı da geçersek burası da kabul etmeyecek. Bunun için çocuğumuzu aç yatırdığımız geceler oluyor. Şu anda ayakları alçıda olduğu için fizik tedavi de yapamıyoruz. Kilo almaması için Sefa'yı yedirmiyor, içirmiyoruz. Sefa çok hareketli bir çocuk ama şu anda ayakları alçıda olduğu için emekleyemiyor. Hareket edemediği için olduğu yerde kilo almaya başladı. Bu nedenle yedirmiyoruz, içirmiyoruz. Diyetisyen kontrolünde gidiyoruz çünkü aldığımız 750 gram bizim için çok sıkıntılı olacak. Almaması için de elimizden geleni yapıyoruz. Ben çocuğuma yediremiyorum, çocuğuma içiremiyorum; kilo almasın, diye. Bu çok zor oluyor ama onun iyiliği için" diye konuştu.
'13,5 KİLOYU GEÇERSE PARA TOPLANSA BİLE TEDAVİ OLAMAYACAK'
Sefa'nın bacaklarının alçıya alınmasının nedeninin, kısa geldiği için tendonları açmak olduğunu belirten Harput, "Eğer tendonlar açılmazsa ameliyat olması gerekecek. Sefa'nın tedavi olabilmesi için almamamız gereken 750 gramı var. Sefa'nın tedavi olması için yardım bekliyoruz. Biz kampanyayı ilerletmek için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Mavi kapakları topluyoruz. Kampanyamız ilerlesin, diye karton plastik gibi geri dönüşüm topluyoruz. Stant açıyoruz. Vatandaşlarımızdan maddi manevi her türlü yardımı bekliyoruz. Şu an Sefa 12 kilo 750 gram ağırlığında 13 kilo 500 gram olmaması gerekiyor. Eğer bu kiloya gelirse paramız tamamlansa bile yurt dışındaki tedavimizi alamayacağız" dedi. 
'DOLAR KURU YÜKSELİNCE KAMPANYA YAVAŞLADI'
Kampanyanın şu an yüzde 24 seviyesinde olduğunu söyleyen İsmail Harput, "Elimizden geldiğince ilerletmeye çalışıyoruz. Stantlar açarak, geri dönüşüm toplayarak, kermesler ve kadınlar matinesi düzenleyerek kampanyamızı ilerletmeye çalışıyoruz. Kampanyamız biraz yavaş ilerliyor. Dolar yükselince 250 bin lirada atan bir yıldızımız şu an 36 bin lirada atıyor. Bu para da öyle kolay kolay toplanmıyor. 1 lirayla 50 kuruşla toplamaya çalışıyoruz. 35 milyon liradan bahsediyoruz. Bunun için de sesimizin duyulmasını istiyoruz" dedi.
Bacaklarının, yürüyebilmesi için alçıya alındığını söyleyen Sefa da "Bursaspor'u seviyorum. Bana yardımcı olan herkesi seviyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-10-07 09:45:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da serebral palsili çocukların aileleri "mandala terapisi"nde buluştu
YEREL HABERLER Bursa'da serebral palsili çocukların aileleri ...
Bursa İl Müftülüğü "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa İl Müftülüğü "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" ...
Bursa'da 200 polis ve jandarmayla asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Bursa'da 200 polis ve jandarmayla asayiş uygulaması
BBDSO yeni yıl sezon açılışında gala konseri verdi
YEREL HABERLER BBDSO yeni yıl sezon açılışında gala konseri verdi
Bursa'da "Türk Dünyasında Kadın ve Moda Defilesi" yapıldı
YEREL HABERLER Bursa'da "Türk Dünyasında Kadın ve Moda Defilesi" ...
Bursa'da "kozalak kavgası" cinayeti sanıklarına 15'er yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Bursa'da "kozalak kavgası" cinayeti sanıklarına 15'er ...
Şehzade Mustafa ölümünün 469. yılında Bursa'da anıldı
YEREL HABERLER Şehzade Mustafa ölümünün 469. yılında Bursa'da anıldı
Bursa'da devrilen kamyon ulaşımın aksamasına sebep oldu
YEREL HABERLER Bursa'da devrilen kamyon ulaşımın aksamasına sebep ...
Bursa'da kaçak tütün operasyonunda 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak tütün operasyonunda 3 kişi yakalandı
Beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 4 hastaya umut oldu
YEREL HABERLER Beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 4 ...
Bursa Büyükşehir Belediyesi´ne `burs´ ödülü
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesi´ne `burs´ ödülü
Bursa'da çalmaya çalıştığı motosikletin sahibine bıçak çeken şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da çalmaya çalıştığı motosikletin sahibine ...
İznik Gölü'ndeki batık kilisede Aziz Nikolas figürlü kolye ucu bulundu
YEREL HABERLER İznik Gölü'ndeki batık kilisede Aziz Nikolas figürlü ...
Bursa'da sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına ...
Çifte infazın sanıklarına 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Çifte infazın sanıklarına 2'şer kez ağırlaştırılmış ...
Türk Hukuk Enstitüsü Bursa temsilciliği açıldı
YEREL HABERLER Türk Hukuk Enstitüsü Bursa temsilciliği açıldı
Bursa'da tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi ...
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Kızı, eski damadı tarafından öldürülen baba: Vatanı, beni savunacak kişi beni ciğerimden vurdu
YEREL HABERLER Kızı, eski damadı tarafından öldürülen baba: Vatanı, ...
İnegölspor-Şanlıurfaspor: 1-2
YEREL HABERLER İnegölspor-Şanlıurfaspor: 1-2
Bursa'da eski eşini ve arkadaşını öldüren polisin yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Bursa'da eski eşini ve arkadaşını öldüren polisin ...
Yenişehir Ticaret Borsası'nın yeni başkanı Ahmet Aydın oldu
YEREL HABERLER Yenişehir Ticaret Borsası'nın yeni başkanı Ahmet ...
BİLDEF 5. Bursa Anadolu Günleri’nin onur konuğu Hakkari olacak
YEREL HABERLER BİLDEF 5. Bursa Anadolu Günleri’nin onur konuğu ...
Bursa'da kulüpler resmi belgeyle dağ tırmanışı yapabilecek
YEREL HABERLER Bursa'da kulüpler resmi belgeyle dağ tırmanışı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.