Bursa için fırtına uyarısı! Hızı 75 km'yi bulacak! BUDO 4 seferini iptal etti! Bursa Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan ve gece yarısına kadar devam etmesi beklenen fırtına için uyarıda bulunarak, fırtınanın hızının saatte 75 km'yi bulabileceğini bildirdi. BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 seferini iptal ettiğini açıkladı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 15.11.2024 - 15:20 Güncelleme: 15.11.2024 - 15:35 facebook

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