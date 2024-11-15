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        Bursa için fırtına uyarısı! Hızı 75 km'yi bulacak! BUDO 4 seferini iptal etti!

        Bursa Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan ve gece yarısına kadar devam etmesi beklenen fırtına için uyarıda bulunarak, fırtınanın hızının saatte 75 km'yi bulabileceğini bildirdi. BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 seferini iptal ettiğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 15:20 Güncelleme: 15.11.2024 - 15:35
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        Bir kent için fırtına uyarısı! Hızı 75 km'yi bulacak!
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        Bursa Valiliği'nden yarın sabah saat 08.00'den başlayıp, gece 23.59'a kadar sürmesi tahmin edilen fırtına uyarısında şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Marmara Denizi'nde rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı tedbirli olmaları gerekmektedir."

        DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİNDE İPTAL

        AA'da yer alan habere göre Bursa ile İstanbul arasında, Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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