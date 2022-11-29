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Bursa ve İstanbul'da seyirciyle buluştular

Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği komedi filmi ‘Müjdemi İsterim'in oyuncuları Ahmet Kural, Ecem Erkek ve Bestemsu Özdemir, Bursa ve İstanbul'da izleyicileriyle buluştu

Bursa ve İstanbul'da seyirciyle buluştular! Ahmet Kural, Ecem Erkek... - Magazin haberleri
Bursa ve İstanbul'da seyirciyle buluştular
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HABERTURK.COM

'Müjdemi İsterim'in başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Ecem Erkek ile Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz pazar günü filmin turnesi kapsamında Bursalı seyircilerle buluştu.

Bursa Nilüfer’de düzenlenen organizasyonda hayranlarının karşısına çıkan oyuncuları hayranları karşıladı. Ahmet Kural, Ecem Erkek ve Bestemsu Özdemir, organizasyonda seyircilerle sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi.

İSTANBUL’DA SEYİRCİYLE BİRLİKTE İZLEDİLER

‘Müjdemi İsterim’ oyuncuları Bursa’daki buluşmanın ardından İstanbul’da düzenlenen organizasyona da katıldı. Filmi seyircilerle birlikte izleyen Ahmet Kural, Ecem Erkek ve Bestemsu Özdemir, filmin sonunda alkışlandı.

Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum’un başrolünü oynadığı ‘Müjdemi İsterim’in yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı üstlenirken, senaryoda Olcay Onur Kaya ve Ömer Faruk Yardımcı imzası bulunuyor.

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