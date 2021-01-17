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HaberlerGündem3. SayfaBursa’da yüzlerce araç yolda mahsur kaldı! - Haberler
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Bursa’da kar esareti! Yüzlerce araç yolda mahsur kaldı

Bursa’da yoğun kar yağışı sebebiyle Mudanya-Bursa yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Yüzlerce araç yolda mahsur kalırken, bazı araçlar traktör ile çekildi, bazı araçlar ise görevli polislerin yardımıyla hareket edebildi

Bursa’da yüzlerce araç yolda mahsur kaldı! - Haberler
İHA

Bursa’da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, bugün de etkisini arttırarak devam ediyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, kar yağışı tipiye dönüştü.

İHA'nın haberine göre, yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte aksamalarda meydana geldi. Mudanya- Bursa Yolu, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

Yüzlerce araç karda mahsur kalırken bölgeye polis, jandarma, arama-kurtarma ve kar küreme araçları sevk edildi. Yaklaşık 1 saattir kapalı olan yolda, kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yolda kalan araç sürücülerinin yardımına ise görevli polis ekipleri koştu. Bazı araçlar, polis ekiplerinin iterek yardım etmesiyle hareket edebildi.

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