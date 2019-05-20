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Bursaspor'da seyirci rekoru kırılamadı

DHA

Günler öncesinden biletleri tükenen Bursaspor - Göztepe karşılaşmasında, 43 bin kişi kapasiteli Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun seyirci rekoru kırılamadı

Bursaspor

Spor Toto Süper Lig´de kümede kalma mücadelesi veren iki ekibi karşı karşıya getiren maçta Bursaspor ile Göztepe sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Böylelikle ligde kalma umutları azalan ve maç sonu büyük üzüntü yaşayan yeşil beyazlı kulüp, arzu ettiği seyirci rekorunu da kıramadı. Yayıncı kuruluş tarafından verilen rakamlara göre Bursaspor - Göztepe karşılaşmasını tribünlerden 33 bin 43 biletli seyirci takip etti. 43 bin kapasiteli stadyumda hafta içerisinde satışa sunulan biletler tamamen tükenirken, 18 bin 163 kombineye de sahip Bursaspor´da seyirci rakamı şaşkınlıkla karşılandı.

REKOR FENERBAHÇE MAÇINDA KALDI

Bursaspor´un, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda oynadığı en yüksek seyirci karşılaşma ise Fenerbahçe mücadelesi olmuştu. Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmadaki rakamlar da polemiğe neden olmasına karşın; yayıncı kuruluş verilerine göre tribünlerde 33 bin 108, yeşil beyazlı kulübün resmi internet sitesinden paylaştığı verilere göre ise tribünlerde 38 bin 108 biletli seyirci yer aldı. Her iki veri de dikkate alındığında Bursaspor Kulübü´nün, Göztepe karşısında seyirci rekorunu kıramadığı görülüyor.

YÜKSEK SEYİRCİLİ MAÇLARINDA ZORLANIYOR

Bursaspor, bu sezon en yüksek seyirci rakamlarına ulaştığı maçları ise kazanamadı. Göztepe mücadelesi bu sezonun en yüksek seyircili maçı olmasına karşın yeşil beyazlı ekip 1 puana razı oldu. Bursaspor; 30 bin 825 biletli seyircinin yer aldığı maçta Galatasaray´a 3-2, 25 bin 974 biletli seyircisinin yer aldığı maçta Trabzonspor´a da 1-0 kaybetti. Bursa temsilcisi ayrıca 29 bin 602 biletli seyircisinin yer aldığı maçta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalırken, 27 bin 807 biletli seyircisinin maçı takip ettiği maçta da Beşiktaş ile yine aynı skor ile berabere kaldı.

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