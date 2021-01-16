TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’da ilk ayrılan futbolcu netleşmek üzere. Yeşil-beyazlı takımda beklenilen performansın altında kalan tecrübeli futbolcu Recep Aydın’la yol ayrımına gelindi. 4 gündür Antalya’da kamp yapan Bursaspor’un çalışmalarına da henüz katılmayan ve Pazartesi gününe kadar izin alan 31 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesi karşılık olarak feshedilmesi bekleniyor. Geçen sezon yeşil beyazlı formayı 27 resmi maçta terleten Recep Aydın, takımına 3 gol, 3 asistlik katkı sağlarken, bu sezon ise 16 resmi müsabakada 1 gol, 3 asist yaptı.