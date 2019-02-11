3 | 17

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol'un Instagram'da Eda Erol'u takibe alması herkesi şaşırttı. Konuyla ilgili Buse Varol şu açıklamayı yaptı: Sabahtan beri birileri hesabımla uğraşıyor, benim adıma bir takım şeyler yapıyormuş. Hesabımı kurtardım.