Bursa'da 6 gün planlı su kesintisi! BUSKİ planlı su kesintisi programı ile Bursa'da su verilmeyecek ilçeler ve kesinti saatleri
Baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle Bursa planlı su kesintisi programı 6 gün daha uzatıldı. Konu ile ilgili açıklama Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre Bursa'nın bazı ilçelerinde 16-22 Ekim 2025 tarihlerinde planlı su kesintisi uygulanacak. Söz konusu kesintiler, 7 ilçede dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek ve günlük 12 saati geçmeyecek şekilde uygulanacak. Peki, BUSKİ planlı su kesintisi programı ile Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta, hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte, 16-22 Ekim 2025 Bursa'da su kesintisi yapılacak ilçeler ve kesinti saatleri listesi...
Bursa Büyükşehir Belediyesi, planlı su kesintilerinin 6 gün daha uzatıldığını duyurdu. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre kesintiler, 7 ilçede dönüşümlü olarak yapılacak olup günlük 12 saati geçmeyecek şekilde uygulanacak. BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile hangi ilçelerde ve mahallelerde, hangi saatler arasında kesinti yapılacağı belli oldu. Peki, Bursa’da sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde ve mahallelerde kesinti yapılacak? İşte, BUSKİ planlı su kesintisi programı ile 16-22 Ekim 2025 Bursa’da su kesintisi yapılacak ilçeler ve kesinti saatleri.
BUSKİ AÇIKLADI: BURSA'DA 6 GÜN PLANLI SU KESİNTİSİ UYGULANACAK
Bursa’da iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklık nedeniyle su kaynaklarında azalma olduğu ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düştüğü kaydedildi.
Bu nedenle Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte 16 Ekim-22 Ekim 2025 tarihleri arasında planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.
GÜNLÜK 12 SAATİ GEÇMEYECEK
BUSKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ''Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir.'' ifadelerine yer verildi.
BURSA’DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİLECEK?
BUSKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek.
Kentte, 1-16 Ekim'de de belli saatlerde su kesintileri uygulanacağı duyurulmuştu.
BUSKİ ARIZA/KESİNTİ SORGULAMA EKRANI
BUSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranından mahalledenizdeki durumu öğrenebilirsiniz.
BURSA 16-20 EKİM 2025 PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Kestel, Karacabey ilçelerinin bazı mahallerinde;
16 Ekim 2025 Perşembe günü saat 17.00'de başlayan su kesintisi, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 05.00'te bitecek.
19 Ekim 2025 Pazar günü saat 17.00'de başlayan su kesintisi, 20 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek.
BURSA 17-21 EKİM 2025 PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ilçelerinin bazı mahallerinde;
17 Ekim 2025 Cuma günü saat 17.00'de başlayan su kesintisi, 18 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 05.00'te bitecek.
20 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayan su kesintisi, 21 Ekim 2025 Salı günü saat 05.00'te bitecek.
BURSA 18-22 EKİM 2025 PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI
Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Kestel ilçelerinin bazı mahallerinde;
18 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayan su kesintisi, 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 05.00'te bitecek.
21 Ekim 2025 Salı günü saat 17.00'de başlayan su kesintisi, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 05.00'te bitecek.