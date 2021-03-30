Kimi pilot olmak istiyor kimi kelebek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatÇocuk
ABONE OL

'Büyük Düşler Büyük İşler' çocukların ufkunu genişletiyor

Bir renovasyon projesi olan 'Büyük Düşler Büyük İşler' adlı belgesel, çocukların hayal dünyasından ilham alan ekip, köy okullarındaki yetenekli öğrencileri bilim, müzik ve resim sınıflarına, zeka oyunları ve beceri atölyelerine, tiyatro salonlarına ve spor yapabilecekleri alanlara kavuşturuyor

'Büyük Düşler Büyük İşler' çocukların ufkunu genişletiyor
Kimi pilot olmak istiyor kimi kelebek
0:00 / 0:00

Ekranlarda etkileyici bir belgesel yayınlanıyor; 'Büyük Düşler Büyük İşler'...
Bülent Turgut'un yapımcısı olduğu belgesel, iç mimar Ayşe Senem Göral ile sanat yönetmeni Yelkan İşkorkutan, Türkiye'yi karış karış gezerek köy okullarında okuyan çocukların hayallerinin peşine düşüyor.
Düşleri şahane tasarımlara dönüşmesiyle de köy okullarındaki öğrenciler, kendileriyle ilgilenildiği için hem kendilerini daha iyi hissediyor hem de ufukları genişliyor.

Bir renovasyon projesi olan, TRT'nin belgesel kanalında yayınlanan 'Büyük Düşler Büyük İşler'de çocukların hayal dünyasından ilham alan ekip, köy okullarındaki yetenekli öğrencileri bilim, müzik ve resim sınıflarına, zeka oyunları ve beceri atölyelerine, tiyatro salonlarına ve spor yapabilecekleri alanlara kavuşturuyor.

Yapımcı Bülent Turgut ile iç mimar Ayşe Senem Göral, köy okullarındaki çocukların hayatlarında farkındalık oluşturmayı amaçlayan farklı bir belgesel olan 'Büyük Düşler Büyük İşler'i Habertürk'e anlattı.

BÜLENT TURGUT

'Büyük Düşler Büyük İşler'in fikrinin ortaya çıkış hikâyesini anlatır mısınız? Fikir nasıl oluştu, fikri belgesele dönüştürme süreci nasıl gelişti?
TRT Belgesel kanalının bir renovasyon projesi yapma fikri vardı. Bir proje için konuşmaya başladığımızda bu konu gündeme geldi. Önce kamu alanlarında renovasyon yapma fikriyle başlamıştı. Ardından köy okullarını renove etme, bu renovasyonu köy çocuklarının hayalleri, düşleri üzerinden yapma fikri gelişti. TRT'nin 'Özü Sözü İnsan' Sloganıyla özdeş bir bakışla bu hayalleri, bu hayallere rehberlik eden eğitimcilerimizi, ailelerini ve köyün hikayesini katarak yapmaya karar verdik. Böyle başladık. Pilot bölümü 2020 Şubat ayı sonunda çektik.

Belgeselin nihai amacı nedir? İzleyenlere ne anlatmayı amaçlıyorsunuz?
Biz aslında bir dönüşüm hikayesi üzerinden insanlara dokunmak ve hatırlatma yapmak istedik. Belgeselin merkezindeki nihai amaç; ilham ve mutluluk vermek. Kimlere? Tabii ki başta çocuklara hayal etmenin ve gerçekleşmesinin olası olduğunu gösterebilmek. Bunun yanında bu çocukların idealist öğretmenlerinin çocukların hayallerine ulaşmasındaki rollerini anlatabilmek. Bir düş kurmanın ve bunun hayata geçebilmesi için ortak biçimde çalışmanın güzel sonuçlar verebileceğini gösterebilmek. İzleyen çocukların kendi hayallerine ulaşabileceği duygusunu yerleştireceğine, ebeveynlerin çocuklarının hayallerini destekleyeceğine ve çocukların düşlerine eşlik eden eğitmenlerin rol model olarak algılanmasını amaçladık. Projemize gelen tepkilerden bunu büyük oranda başardığımıza inanıyorum.

Belgeselin çekimlerinin yapıldığı yerleşim merkezlerini hangi kriterlere göre belirliyorsunuz, ortak özellikleri nelerdir?
Öncelikle köy ve belde okulları hedefimiz. Çünkü şehre göre nispeten erişim imkanları daha az köy çocuklarının. Bu bir tarafıyla negatif olarak görülse de aslında hayal güçleri daha yüksek çocuk profilleriyle karşılaşıyoruz. Öte yandan köy okulunun gerçekten böyle bir talebe ihtiyacı var mıdır? Buna bakıyoruz. Ayrıca çocukların kümelendiği ortak bir hayal var mıdır bunu inceliyoruz. Ama en önemli kriterlerimizden biri de idealist bir öğretmenin de rehberliği. Çünkü bizi geleceğe taşıyacak şey bu öğretmenlerin motivasyonu ve rol model olması. İşte tüm bu koşullar bir araya geldiğinde o köye gidip o düşledikleri sınıfları yapıyoruz. Bir başka kriterimiz de atıl bir yerin olması. Gerçi sıfırdan küçük bir bina veya konteynerden sınıf yaptığımız yerler de oldu. Bunları tespit etmek için başvuru yapan tüm okullara ekibimizden iki kişi gidiyor, yerinde inceliyor. Analizleri yapıp bizlere raporluyorlar. Bu raporları yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirip karar veriyoruz.

AYŞE SENEM GÖRAL

Çocukların hayatlarında nasıl bir farkındalık yaratmayı amaçladınız, bunda ne ölçüde başarılı olduğunuzu düşünüyorsunuz?
Aslında her çocuğun doğduğu, doyduğu ve büyümeye başladığı coğrafyada ilk başlarda iyi bir gözlemci olarak var olduğuna inanıyorum. Ve çocukken sınırların olmadığını biliyorum. Fakat büyümeye daha büyük adımlar attığımız andan itibaren kendimize sınırlar çizerek, hayal dünyamıza kurallar koymaya başlıyoruz. Bu da beraberinde başka sancılar getiriyor bence. İşte tam bu noktada, hayallere sınır koymadan, çocuk gözüyle var olmanın aslında ne muhteşem bir hediye olduğunu hatırlamanın büyük bir farkındalık getireceğini düşünüyorum. Düşleyip, düşünü gerçekleştirmeye çaba sarf etmek yeni dünya düzeninde kreatif bir bilinç gerektiriyor bence. Ve bizim yapmaya çalıştığımız da tam olarak bu kreatif bilinci beslemek oluyor. Yani belki bir kelebek olmayabilirsin ama biz senin için kanat yapabiliriz ve sen o kanatları takıp gözlerini kapatıp uçmayı hayal edebilirsin. Ya da daha önce hayalini kurup sana çok uzak gibi duran bir fikri senin için gerçekleştirmeye uğraşabiliriz. Her çocuk bir evren ve biz her çocuğun önce ne kadar değerli olduğunu, ona hissettirmeye çalışarak çıkıyoruz yola. Perdeyi indirdiğimiz an gerçekten ne kadar ilham ve umut veren bir iş yaptığımızı görüyoruz.

Bugüne kadar en çok etkilendiğiniz hayal hangisi oldu?
Bir köyde okulla yerleşim yeri arasında yaklaşık 2 km kadar mesafe vardı. Ve o küçük adımlar her gün o yolu gidip geliyor. Biz bunu bilmiyorken çocukların neredeyse hepsinin uçma hayali olduğunu dinledik onlardan. Kimi pilot olmak istiyor, kimi kelebek... Ve bu mesafeyi öğrendikten sonra anladık neden uçmak istediklerini. Çünkü uçmak onları yormayacaktı. Bu beni çok etkilemişti. Ya da denizi olmayan Urfa'da çocukların, üzerinde fosil kalıntısı olan taşları fark edip bilime olan meraklarının ortaya çıkması ve çoğunun bilim insanı olmayı hayal etmesi diyebilirim.

Çekimler sırasında edindiğiniz en şaşırtıcı bilgi / izlenim ne oldu?
Biz büyük şehirlerde yaşayan insanlar olarak sürekli kendimizi kalıplara sıkıştırarak yer bulmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de samimiyetten ve doğamızdan uzaklaşıyoruz bence. Oysa ki Anadolu' da sofrasına oturduğunuz herkesin gerçek gülümsemesiyle karşılaşıyorsunuz. Ve o büyük aileye anında dahil oluyorsunuz. ‘Böyle konuşayım, şöyle davranayım' kaygısı olmadan sohbet başlıyor. Belli ki uzun yıllar sürecek bağlar kurmaya başlıyorsunuz. En azından benim için öyle oldu. Bu da beni ve ekipte ki bir çok yol arkadaşımı daha anlayışlı, daha sabırlı ve daha mutlu insanlara dönüştürdü. Okulları dönüştürürken aslında biz de dönüştük.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Halit Akçatepe anılıyor
KÜLTÜR-SANATVefatının 4'üncü yılı
Sinema salonlarının açılması 12 Mayıs'a uzatıldı
KÜLTÜR-SANATAçılma tarihi belli oldu
Nilüfer Aydan, Cumhurbaşkanına hakaretten ceza aldı
KÜLTÜR-SANATCumhurbaşkanına hakaretten ceza aldı
Bakanlıktan çocuklara 'Biri Arkeolog mu dedi?'
KÜLTÜR-SANATBakanlıktan çocuklara
Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü Töreni
KÜLTÜR-SANATCezaevlerine kütüphane
'9,75', Snowdance Film Festivali'nden iki ödülle döndü
KÜLTÜR-SANATİki ödül kazandı
Benedict Carter: Kanuni Sultan Süleyman'ın güçlü olduğu dönemlerde resmedilmiş bir eser
KÜLTÜR-SANAT'Güçlü olduğu dönemlerde resmedilmiş'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Kütüphane Haftası mesajı
KÜLTÜR-SANATKütüphane Haftası mesajı
SİYAD'ın 'en iyisi' 'Nasipse Adayız'
KÜLTÜR-SANATSİYAD'ın 'en iyisi' 'Nasipse Adayız'
Ahmet Yiğider Rusya'da 'Intelect'i açacak
KÜLTÜR-SANATRusya'da 'Intelect'i açacak