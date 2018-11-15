Merakla beklenen büyük ikramiye tutarı açıklandı. Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon lira olarak belirlendi. 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

202 BİN ÇEYREK ALTIN ALINABİLİYOR

Bu yıl yüzde 15'in üzerinde artan ikramiye tutarı, akıllara bu para ile ne alınabileceğini getirmiş durumda. Buna göre, talih kuşunun konacağı kişi, kazandığı 70 milyon TL ile 202 bin 898 adet çeyrek altın satın alabilecek.

Büyük ikramiyenin vuracağı talihli, tercihini otomobilden yana kullanır ise, 2018'in ilk on ayında en çok satılan otomobil olan Renault Megane'dan 856 adet alabilecek. 70 milyon TL gayrimenkule yatırmak istenirse, değeri 500 bin TL olan 140 adet konut sahibi olmak mümkün.

FAİZ GETİRİSİ 16 MİLYON LİRADAN FAZLA

Altın, ev ve otomobil dışında büyük ikramiye faizde değerlendirilmek istendiğinde ise, yılda 16 milyon 800 bin liralık faiz getirisi sağlanabileceği görülüyor. Döviz yatırımı tercih edildiğinde ise, büyük ikramiyenin tamamı ile 12 milyon 867 bin 647 dolar alınabiliyor.

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