Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?

Fransa merkezli moda devi Hermès'in en büyük hissedarı ve firmanın kurucusu Thierry Hermès'in doğrudan varisi olan Nicolas Puech'in 11 milyar İsviçre Frangı (yaklaşık 13 milyar dolar) değerindeki serveti kayboldu.

Puech daha önce söz konusu 13 milyar doları Fas asıllı bahçıvanına bırakacağını açıklayarak dünyayı şaşkına çevirmişti. Puech bu sözünü tutabilmek için 51 yaşındaki bahçıvanı evlat edineceğini bildirmişti.

Verilen bu sözün ardından ise ilginç bir hikaye ortaya çıktı.

Nicolas Puech'in servetinin büyük bölümü sahip olduğu 6 milyon adet Hermés hissesinden geliyordu. Ancak Puech'in iddiasına göre 1998 yılından bu yana çalıştığı servet yöneticisi Eric Freymond kendisini dolandırarak hisselerin kontrolünden çıkmasına yol açtı.

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İsviçre'de konuyla ilgili 2023 yılında açılan dava geçen hafta karara bağlandı. Puech'in avukatları mahkemede dolandırıcılık sebebiyle müvekkillerinin artık 6 milyon adet hissenin sahibi olmadığını iddia etti. Ancak mahkeme yapılan incelemeler sonrası Puech'in gönüllü olarak servetinin yönetimini teslim ettiğine ve Eric Freymond'ın herhangi bir suç işlemediğine karar verdi.

Mahkeme Freymond'u suçsuz bulsa da söz konusu 6 milyon adet hissenin nerede ve kime ait olduğu tespit edilemedi.

LVMH'NİN SAHİBİNE DİRENDİ AİLEYLE ARASI AÇILDI

Hermès hisselerine yönelik tartışmalar bir başka moda devi LVMH'nin sahibi olan ve dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bernard Arnault'nun 2010'ların başından itibaren şirketi ele geçirmeye çalışmasıyla başladı. Arnault, Hermès hisseleri toplamak için Nicolas Puech ve ailenin diğer üyelerine teklifte bulundu. Ailenin diğer üyeleri Arnault'un teklifini kabul ederken Puech ünlü milyarderi reddetti. Arnault, Puech'in direnci sonrası Hermès'teki yüzde 23'e ulaşan payından vazgeçmek zorunda kaldı. Ancak bu süreçte Puech ailenin diğer bireyleriyle arası açıldı. Kendisini ihanete uğramış hissettiğini belirtti.