CA River Plate - Nacional Montevideo maçı ne zaman?

Uruguay Premier Lig Clausura maçında CA River Plate ile Nacional Montevideo, 09 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:30. Maç öncesi CA River Plate 7 puanla 11. sırada, Nacional Montevideo 18 puanla 1. sırada bulunuyor. CA River Plate, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Nacional Montevideo, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 552 kodlu maçı oynayanlar; CA River Plate galibiyet oranı 3.60, beraberlik oranı 3.30, Nacional Montevideo galibiyet oranı 1.60.

CA River Plate son haftadaki Cerro müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Nacional Montevideo, Fenix karşılaşmaında 1-0 kazandı.

CA River Plate, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 7 gol yedi.

Nacional Montevideo, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nacional Montevideo 5 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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