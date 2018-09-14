Cabinteely - Shelbourne karşılaşma önü

Cabinteely ve Shelbourne, 14 Eylül 2018 Cuma günü İrlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Cabinteely 29 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Shelbourne 46 puanda ve 3. sırada. Cabinteely son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Shelbourne, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 265. İddaa'da Cabinteely kazanır 4.00, berabere biter 3.60, Shelbourne kazanır 1.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Cabinteely önceki hafta Longford Town mücadelesinde 4-1 yenildi.

Shelbourne, Athlone Town karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Cabinteely, evinde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 11 gol yedi.

Shelbourne ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shelbourne, 18 gol atarken 10 gol yedi.

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