Cacık nasıl yapılır? En lezzetli cacık tarifi ve yapılışı hbrt

Cacık nasıl yapılır? Izgara köfteden, karnıyarığa, taze fasulyeden, makarnaya kadar her yemekle uyumlu bir mezedir. Dilerseniz koyu kıvamlı da yapabilirsiniz. Diyet listelerine de giren cacık yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.

Cacık Malzemeler:

3 su bardağı yoğurt

1,5 su bardağı soğuk su

4 adet orta boy salatalık

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

¼ demet dereotu

Servisi için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı kuru nane

Cacık Yapılışı: