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HaberlerOtomobilCadata ikinci el aracı ölçecek

İkinci el araca gelen talebi ölçecek

Veri ve analiz şirketi Cardata, ikinci el araçların değer kayıp oranı, piyasada talep görme endeksi, aracın kaç günde satılacağı bilgisi ve kullanılabilir maksimum kredi oranı gibi bilgileri kullanıcılara sunamaya başladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, tramer kaza/hasar etkisi, 300 bin kilometreye kadar fiyat sorgusu yapabilme imkânı, hemen satar fiyatı, stok maliyet bilgisi, ‘0’ kilometre fiyatı ve kasko fiyatı gibi özelliklerinde platforma eklendiği bildirildi

Cardata

Otomotiv sektörüne yönelik veri ve analiz sağlayan Cardata, ikinci el araç alım ve satım işlemlerinin daha güvenilir, kolay ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için web sitesinin tasarımını yenilediğini duyurdu.

Bu kapsamda, şirketin artık piyasada talep görme endeksi ve ikinci el değer kayıp oranını kullanıcılarına sunmaya başladığı kaydedildi.

Bunlara ek olarak aracın kaç günde satılacağı bilgisi, kullanılabilir maksimum kredi oranı, tramer kaza/hasar etkisi, 300 bin kilometreye kadar fiyat sorgusu yapabilme imkânı, hemen satar fiyatı, stok maliyet bilgisi, ‘0’ kilometre fiyatı ve kasko fiyatı Cardata’nın sunduğu yeni özellikler arasında yer alıyor.

İkinci el araç alım ve satım işlemlerinin artık çok kısa bir sürede, üstelik tüm bilgilere aynı sayfada erişilerek yapılabileceğini belirten Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Hali hazırda aracın alış ve perakende satış fiyatı, teknik özellikleri ve çoklu araç sorgulama imkânı gibi birçok özelliği kullanıcılarımıza sunuyorduk. Şimdi eklediğimiz özelliklerle birlikte ikinci elde her koşulu görmenizi sağlayan, şeffaf bir yapıya kavuştuk. Bu özelliklerin ikinci el pazarına katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

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