Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan bazı tedbirlerin kontrollü olarak kaldırılmasının ardından Caddebostan ve Moda Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Hafta sonunun gelmesi ve havaların da sıcak olması ile birlikte vatandaşlar Caddebostan ve Moda Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşlar çimlerin üzerinde ve yanlarında getirdikleri taburelerde otururken bazı vatandaşlar ise yürüyüş yaptı. Vatandaşların genel olarak maske takmadıkları, maske takanların ise büyük bir çoğunluğunun maskeyi çene altına indirdiği görüldü. Ayrıca salgınla mücadelede çok önemli olan sosyal mesafe kuralının da uygulanmadığı görüldü.