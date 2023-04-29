Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 'Terzi'nin lansmanı gerçekleştirildi. Gecede yer alan dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.



"ÖNCEKİ HAYATIMDA DA BÖYLEYDİM"



Ünlü oyuncu, gazetecilerin sorularına, "Özel hayat özeldir, adı üstünde. Magazine uzak oluşum karakterle alakalı bir şey olabilir. Kendimi sakındığım bir durum yok. Önceki hayatımda da böyleydim. Ünlü olup, bir şeyler değiştiğinde de böyleyim. Beni hiç tanımadığım insanlar ile yazıyorsunuz. Bir de 'aşk' haberlerinin gerçekliği varmış gibi yazılıyor. Özel hayatımın özel kalmasını istiyorum. Bu aile ilişkilerimde de böyle. İç dünyamı çok yansıtmak istemiyorum" şeklinde yanıt verdi.