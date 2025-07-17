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        Haberler Magazin Çağla Şıkel'den yeni tatil pozları - Magazin haberleri

        Çağla Şıkel'den yeni tatil pozları

        Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Şıkel, havuz başında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 13:57 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:29
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        Çağla'dan yeni tatil pozları
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        Alaçatı'da tatil yapan Çağla Şıkel, şimdilerde yorgunluk atıyor. Zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü manken, son olarak havuz başında poz verdi.

        Fit haliyle dikkat çeken 46 yaşındaki Çağla Şıkel, paylaşımına "Günaydın" notunu düştü. Ardından bir kare daha paylaşan iki çocuk annesi ünlü isim; "Şimdiki an kuşları gökyüzüne, çiçekleri bahara, karları kışa bizi kendimize geri verir" ifadelerini kullandı.

        Çağla Şıkel'in akşam yemeği
        Çağla Şıkel'in akşam yemeği Haberi Görüntüle
        Kahvaltısını paylaştı
        Kahvaltısını paylaştı Haberi Görüntüle
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        #çağla şıkel
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