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        Haberler Magazin Çağla Şıkel, kahvaltısını paylaştı - Magazin haberleri

        Çağla Şıkel, kahvaltısını paylaştı

        Ünlü model Çağla Şıkel, 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan kahvaltısını sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 14:18 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:18
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        Çağla Şıkel, kahvaltısını paylaştı
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        Çağla Şıkel, sık sık günlük yaşantısına dair fotoğrafları, sosyal medya paylaşıyor.

        İki çocuk annesi Şıkel, fit görünümü ve sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

        46 yaşındaki Çağla Şıkel, son olarak 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan kahvaltısının fotoğrafını çekti ve sosyal medya sayfasında yayımladı.

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