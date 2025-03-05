Çağla Şıkel, kahvaltısını paylaştı
Ünlü model Çağla Şıkel, 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan kahvaltısını sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 05.03.2025 - 14:18 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:18
Çağla Şıkel, sık sık günlük yaşantısına dair fotoğrafları, sosyal medya paylaşıyor.
İki çocuk annesi Şıkel, fit görünümü ve sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.
46 yaşındaki Çağla Şıkel, son olarak 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan kahvaltısının fotoğrafını çekti ve sosyal medya sayfasında yayımladı.
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