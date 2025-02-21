İki çocuk annesi Çağla Şıkel, fit görünümü ve sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

ALTIN SÜTÜ NEDİR

Altın süt adını zerdeçalın altın sarısı renginden alan sıcak bir içecektir. Zerdeçal ve sütün yanında başta karabiber, tarçın ve farklı baharatların yanında balın da eklenebildiği içecek. Başta Hindistan olmak üzere dünyanın birçok yerinde tüketilen altın süt, 'Zerdeçallı latte' olarak da isimlendiriliyor. Damak tadına göre içerikleri değişse de her zaman süt ve zerdeçal kullanılıyor. Sıcak olarak hazırlanan içecek, cildin tazelenmesini sağlamasının yanı sıra soğuk algınlığı, enfeksiyon ve mide rahatsızlıkları için kullanılıyor. Sadece zerdeçal ve balın karışımı olarak tüketilebilse de zerdeçalın içindeki etken maddelerin etkisini artırmak için karabiber, zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı eklenebiliyor.