Çağlar Söyüncü depremi!

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynadığı maçlarda da sakatlığının tam olarak geçmemesi sebebiyle oynayamayan Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi.

Premier Lig'de Leicester City'de top koşturan Çağlar, sakatlığı nedeniyle Aston Villa maçını tribünden takip etti.

Leicester City menajeri Brendan Rodgers, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Çağlar Söyüncü en iyi ihtimalle 3 ay bizimle beraber olamayacak" diye konuştu.

Liverpoollu Van Dijk'ın ardından Çağlar'ın da sakatlanmasıyla geçtiğimiz yıl Premier Lig'in en iyi 11'ine seçilen iki stoper de ciddi şekilde sakatlanmış oldu.