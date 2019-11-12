Çocuğuna bakmak için çalışamayan kadınları yeniden iş hayatına çekmek için bir süredir çeşitli projeler yürütülüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK),Avrupa Birliği (AB) katkısıyla daha önce 5000 kadına destek sağladı. Aynı projeyle 5000 kadın bakıcı da istihdam edildi.

Geçen ay da kurumsal çocuk bakımı projesi uygulamaya konuldu. Bu program kapsamında da 0-6 yaş arasındaki çocuğunu kreşe gönderen kadınlara ayda 100 avro karşılığı 650 lira destek veriliyor.

O proje devam ederken şimdi Ankara, İstanbul ve İzmir’deki kadınlara yönelik iki yeni program uygulamaya konuldu. Bu kapsamda da çalışan anne desteği ve bakıcı eğitim teşviki sağlanacak.

Çalışmak, işe göre dönmek ya da yeni bir işte çalışmak isteyen annelere ayda 200 avro karşılığı bin 300 TL destek verilecek. Destek, çocuk 36 aylık olana kadar devam edecek ve azami 32 ay sürecek. Projeden 32 ay yararlanan bir kadın, bu sürede toplam 6400 avro, yani yaklaşık 42 bin lira destekten yararlanacak. Proje kapsamında toplam 3 bin 700 anneye 26 milyon avro mali destek sağlanması planlanıyor.

Destekten yararlanabilmek için bazı koşulları yerine getirmek gerekiyor. Bunların ilki, başvuru tarihi itibarıyla çocuğun 0-24 ay aralığında olması gerekiyor. Mali destek 36 ayı dolduruncaya kadar yapılacak ancak ödemelere başlandığı tarihte çocuğun en az 24 aydan küçük olması koşulu aranıyor. Destekten yararlanacak kadının ve bakıcının Ankara, İstanbul ve İzmir’de ikamet etmesi, anne ile çocuğun aynı evde oturması gerekiyor. Anne bekâr ise çocuğun vekaleti kendisinde olmalı.

Destekten yararlanacak annenin en geç kesin kayıt tarihinde bir işverenin yanında 4/a statüsünde sigortalı olarak ve tam zamanlı çalışması gerekiyor. Part time çalışanlar ile banka sandıklarına tabi çalışanlar 4/a’lı olmalarına rağmen destekten yararlanamayacak. Destek ödemesi yapılan dönemde analık iznine ayrılanlar da destekten yararlandırılmayacak.

Bakıcının 18 yaşından büyük kadın olması, anne veya baba ile birinci derece akrabalığının olmaması gerekiyor. Bakıcı yatılı kalacak ise üçüncü dereceye kadar akraba olmaması koşulu aranacak.

Medeni Kanun’a göre, anne - baba ve çocuklar birinci dereceden akraba kabul ediliyor. Üçüncü derece akrabalar ise amca, hala, dayı, teyze ve kardeşlerin çocuklarından oluşuyor. Dedeler, nineler, kardeşler ve torunlar da ikinci derece akraba kabul ediliyor.

Bu demektir ki, evde yatılı olmaması koşuluyla kız kardeşler ile hala, teyze ve kardeşlerin çocukları, bakıcı eğitim sertifikası sahibi ise bu kapsamda çocuklara bakabilecekler. Ancak, sertifikaları olsa da büyük anneler bakamayacak.

Bakıcı kadının kendisi de anne ise ve o da çalışan anne desteğinden yararlanıyor ise destek alan bir annenin çocuğuna bakıcılık yapamayacak.

BAKICIYI SİGORTALI ÇALIŞTIRMA KOŞULU

Önemli şartlardan birini de destek alan annenin, bakıcıyı sigortalı olarak çalıştırması ve en az asgari ücret üzerinden ücret ödemesi oluşturuyor. Bakıcıyı asgari ücret üzerinden sigortalı çalıştıranların cebinden 2019 yılı itibarıyla 3.006 TL çıkıyor. Ev hizmetlerinde çalışanların ücretlerinden vergi kesilmediği için net ücretleri de 2.020 TL yerine 2.175 TL olur.

İşsiz birini ilk defa işe alan işverenlere prim teşviki uygulanıyor. Ev hizmetlerinde işsiz bir kadını istihdam edenler de 18 aya kadar sigorta prim teşvikinden yararlanabiliyor. Bu da ayda 830 liraya karşılık geliyor. Çalışan anne desteği projesinden yararlanacak kişilerin istihdam teşvikinden yararlanamayacağına dair bir düzenleme bulunmuyor. Dolayısıyla ayda 1.300 TL mali destek alacak kişilerin 18 ay boyunca her ay 830 TL de prim desteğinden yararlanması durumunda, sigortalı çalıştırılan bakıcının aylık maliyeti 18 ay boyunca 876 liraya kadar düşebilecek.

BAŞVURULAR YARIN SAAT 14.00’TE BAŞLAYACAK

Çalışan anne desteğinden yararlanmak için 13 Kasım 2019 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ön kayıt yaptırılacak. Yararlanacak kişiler, kayıt sırasına göre belirlenecek. Ön kayıt yaptırmadan önce anne ve çocuğun aynı evde oturduğunun kanıtlanması bakımından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ndeki adres bilgilerinin kontrol edilmesinde yarar bulunuyor. Kontenjan dolmadan ön kayıt başvurusu yapanlardan kesin kayıt randevusu oluşturması istenecek. Kesin kayıt randevusu oluşturamayanlar ise yedek listeye alınacak. Ön kayıt yaptıranların şartlarının oluşmadığı veya sonradan kaybettikleri ortaya çıkarsa, yedek listedekiler yararlanmaya başlayacak.

İŞTEN AYRILANLARIN DESTEĞİ KESİLECEK

Bakıcının ya kendi evinde, ya da çocuğun evinde bakması gerekecek. Çocuğun bakıldığı yere habersiz denetim ziyaretleri yapılacak.

Bakıcı kadının ücretinin banka aracılığıyla ödenmesi, aylık net 2.175 TL’den az olmaması ve sigorta primlerinin eksiksiz yatırılması gerekecek.

BAKICI EĞİTİMİ ALAN 6 BİN KADINA 200 AVRO

Projenin sloganı “Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır” olarak belirlendi. Proje kapsamında bakıcı eğitimi alan 6 bin kadına da bir defaya mahsus 200 avro, yani bin 300 lira destek verilecek. Destekten yararlanabilmek için bakıcı eğitim sertifikası alma koşulu aranacak.

Projeyle ilgili tüm bilgilere www.sgkegitimlibakici.org adresinden ulaşılabiliyor