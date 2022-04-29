'Çalışanlarımız an değerli hazinemiz'

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Türk Nippon Sigorta çalışanlarına yaptığı sürprizlerle çalışan motivasyonu ön planda tutmaya devam ediyor. Genel müdürlük binasında gerçekleştirilen waffle organizasyonu ile çalışanlar yoğun iş temposundan az da olsa uzaklaşarak keyifli dakikalar geçirdi. Şirket içinde gerçekleştirilen bu tip organizasyonlar ile çalışanlarının motivasyonlarını yüksek tutmayı amaçlayan Türk Nippon Sigorta sene içinde yapacağı diğer etkinlikler çalışanlar arasında merak uyandırıyor.

Personel memnuniyeti ve motivasyonunun en önemli konulardan biri olduğuna dikkat çeken Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, çalışanlarımız bizim en değerli hazinemiz. Onların motivasyonunu en üst seviyede tutmak için şirket içi etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin kapsamı çok geniş. Personelimizin ilgi duyduğu, sevdiği alanlara göre bu etkinlikleri planlıyoruz. Sigorta sektörü hedef ve satış odaklı bir sektör. Yıl içerisinde hedeflerimize koşarken bir yandan da çalışanlarımızın gelişimini ve motivasyonlarını artırmak bizim için oldukça önemli.” dedi.