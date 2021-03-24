'Camerata Barok İstanbul' İş Sanat'ta

2011 yılında topluluğun başkemancısı Ceren Gürkan tarafından kurulan Camerata Barok İstanbul, bu akşam İş Sanat sahnesine konuk oluyor. Topluluk barok müziğin önde gelen bestecilerinden Antonio Vivaldi, Biagio Marini, Johann Adolf Hasse ve Jean-Philippe Rameau’nun eserlerini; konserin solisti kontrtenor Kaan Buldular ise Vivaldi’nin eserlerinden aryaları seslendirecek.

Kemanda, Ceren Gürkan, Gizem Korkmaz, Ezgi Karasu, Ayşen Tözeniş; viyolada Filip Kowalsky, Verda Gül; viyolonselde Burak Ayrancı, kontrbasta Ceren Akçalı ve klavsende Müge Hendekli’nin yer aldığı Camerata Barok İstanbul konseri, bu akşam saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalından ve internet sitesinden sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.