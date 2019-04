2 | 28

Ruhum Bela şarkılarına yoğun bir ilgi gösteren dinleyiciler, yeni albümde yer alan şarkılara kısa bir zaman önce yayınlanmasına rağmen hep bir ağızdan eşlik etti. Konseri izlemeye gelenler arasında Derya Karakaş, Merve Altınkaya, Haki Biçici, Can Temiz ve Can Bonomo’nun eşi Öykü Karayel de vardı. Dinamik sahnesi ile unutulmaz bir konsere imza atan başarılı sanatçı Can Bonomo’nun performansı izleyicilerden büyük beğeni aldı.