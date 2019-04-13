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Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Can Bonomo, heyecanını şu sözlerle dile getirdi:



"Ruhum Bela albümü diğer albümlerime göre biraz daha sert bir albüm oldu. Şarkıların düzenlemelerinin yedi tanesini Can Saban, iki tanesini Sabi Saltiel ve bir tanesini Emre Kula yaptı. Albümün tamamının söz ve müzikleri bana ait. 'Bardak Taşıyor' albümün habercisi ve ilk şarkısı niteliğindeydi. Bugün de lansman konserimizi yapıyoruz ve çok heyecanlıyım. Çok güzel geçeceğinden şüphemiz yok. Çok çalıştık, çok prova yaptık ve çok yorulduk ama bugün hepimize büyük bir ödül olacak. Cayır cayır bir albüm oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz"