Can ölüyor mu? Gülperi 11. yeni bölümü ile bu akşam Show TV'de

Gülperi 11. yeni bölümü ile bu akşam seyircisiyle buluşacak. Show TV’de ekrana gelen, Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından Gülperi'de bu hafta gözyaşları sel olacak. Gülperi'nin kaçırılan küçük oğlu Can için akıttığı acı dolu gözyaşları dinmeyecek. İşte, Gülperi'nin 11. bölümüne dair tüm detaylar...