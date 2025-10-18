Can Öncü, İspanya'da 3. olarak podyuma çıktı

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 12. ve son etabında mücadele eden milli motosikletçi Can Öncü, ilk yarışta 3. olarak podyum sevinci yaşadı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 12. ve son etabının ilk yarışı, İspanya'daki 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde koşuldu.

Jerez'de 17 turluk ilk yarışa 2. cepten başlayan Can Öncü, önündeki rakiplerinin ceza almasıyla 3. olmayı başardı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da Yamaha BLU CRU Evan Bros Takımı adına mücadele eden Can'ın yarışını pistteki ekranlardan izledi.